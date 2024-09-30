Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oluyor! Haberi Kolombiya Güzellik Kraliçesi eşinin karnını öperek duyurdu

Kolombiya Güzellik Kraliçesi Madelein Lopez Camelo ile 2020 yılında nikah masasına oturan Soner Sarıkabadayı, ikinci kez babalığı tadacak. Çiftin, Hasan Matias adını verdikleri bir oğlu bulunuyor. İşte Soner Sarıkabadayı'nın ailesi...