Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oluyor! Haberi Kolombiya Güzellik Kraliçesi eşinin karnını öperek duyurdu

Kolombiya Güzellik Kraliçesi Madelein Lopez Camelo ile 2020 yılında nikah masasına oturan Soner Sarıkabadayı, ikinci kez babalığı tadacak. Çiftin, Hasan Matias adını verdikleri bir oğlu bulunuyor. İşte Soner Sarıkabadayı'nın ailesi...
Kendileri, Seviyo muyuz?, Kutsal Toprak gibi şarkılarıyla müzik listesini sallayan Soner Sarıkabadayı, gündeme müjdeli haberle geldi.
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Soner Sarıkabadayı, 2015 yılında "Tarifi Zor" şarkısının klibinde tanıştığı Kolombiyalı Madelein Lopez Camelo ile 2020 yılında Zekeriyaköy'de nikah masasına oturdu.