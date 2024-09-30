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Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oluyor! Haberi Kolombiya Güzellik Kraliçesi eşinin karnını öperek duyurdu

Seslendirdiği şarkılarla hafızalarda yer edinen ünlü popçu Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oluyor. Kolombiya Güzellik Kraliçesi Madelein Lopez Camelo ile 2020 yılında nikah masasına oturan Soner Sarıkabadayı, ikinci kez babalığı tadacak. Çiftin, Hasan Matias adını verdikleri bir oğlu bulunuyor. İşte Soner Sarıkabadayı'nın ailesi...

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 19:13 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 19:50
Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oluyor! Haberi Kolombiya Güzellik Kraliçesi eşinin karnını öperek duyurdu

Kolombiya Güzellik Kraliçesi Madelein Lopez Camelo ile 2020 yılında nikah masasına oturan Soner Sarıkabadayı, ikinci kez babalığı tadacak. Çiftin, Hasan Matias adını verdikleri bir oğlu bulunuyor. İşte Soner Sarıkabadayı'nın ailesi...

Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oluyor! Haberi Kolombiya Güzellik Kraliçesi eşinin karnını öperek duyurdu

Kendileri, Seviyo muyuz?, Kutsal Toprak gibi şarkılarıyla müzik listesini sallayan Soner Sarıkabadayı, gündeme müjdeli haberle geldi.

Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oluyor! Haberi Kolombiya Güzellik Kraliçesi eşinin karnını öperek duyurdu

İŞTE EŞİ!

Soner Sarıkabadayı, 2015 yılında "Tarifi Zor" şarkısının klibinde tanıştığı Kolombiyalı Madelein Lopez Camelo ile 2020 yılında Zekeriyaköy'de nikah masasına oturdu.

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