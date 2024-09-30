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Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen'in kardeşi de ünlüymüş! İşte Gamze'nin müzisyen kardeşi...

Yaptığı peş peşe nişan törenleriyle dikkatleri üstüne çeken Kadir Ezildi, paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak nişanlısı Gamze Türkmen hakkında çıkan haberler hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirten Kadir Ezildi özel hayatıyla araştırılmaya başlandı. Özellikle müstakbel eşi Gamze Türkmen'i araştıranlar, ünlü müzisyenin kardeşi olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. İşte Gamze Türkmen ve kardeşi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 18:43 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 07:02
Kadir Ezildi’nin nişanlısı Gamze Türkmen’in kardeşi de ünlüymüş! İşte Gamze’nin müzisyen kardeşi...

Nişanlısı Gamze Türkmen hakkında çıkan haberler hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirten Kadir Ezildi özel hayatıyla araştırılmaya başlandı. Özellikle müstakbel eşi Gamze Türkmen'i araştıranlar, ünlü müzisyenin kardeşi olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. İşte Gamze Türkmen ve kardeşi...

Kadir Ezildi’nin nişanlısı Gamze Türkmen’in kardeşi de ünlüymüş! İşte Gamze’nin müzisyen kardeşi...

Temizlik tutkusuyla sosyal medyada tanınan Kadir Ezildi, evleneceği haberleriyle magazin manşetlerini süsledi.

Kadir Ezildi’nin nişanlısı Gamze Türkmen’in kardeşi de ünlüymüş! İşte Gamze’nin müzisyen kardeşi...

Yaptığı peş peşe nişan paylaşımlarıyla sosyal medyada dikkat çeken Kadir Ezildi, son dönemlerde müstakbel eşi hakkında çıkan haberlerle gündem oldu.

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