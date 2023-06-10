Son haliyle gündem olmuştu! Beren Gökyıldız "Kendimi izlerken utanıyorum" 4 yaşında oyuncu olan Beren Gökyıldız şimdi 13 yaşında
Henüz 5 yaşındayken kameralarla tanışan ve ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Beren Gökyıldız, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti geçtiğimiz günlerde. Mezuniyet fotoğraflarını yayınlayan Gökyıldız'ın paylaşımlarına "Ne ara bu kadar büyüdün" yorumları yapılmış, kıyafet ve makyaj tercihi ise ağır bulunmuştu. Yaşananların ardından Gökyıldız, bir magazin programına konuk oldu ve bir kez daha kalpleri kazandı. İşte detaylar...
10.06.2023 08:22 - Son Güncelleme: 10.06.2023 08:22
Henüz 5 yaşındayken kameralarla tanışan Beren Gökyıldız, küçük yaşına rağmen oldukça başarılı bir performans sergileyerek adını geniş kitlelere duyurdu.