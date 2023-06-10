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Son haliyle gündem olmuştu! Beren Gökyıldız "Kendimi izlerken utanıyorum" 4 yaşında oyuncu olan Beren Gökyıldız şimdi 13 yaşında

Henüz 5 yaşındayken kameralarla tanışan ve ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Beren Gökyıldız, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti geçtiğimiz günlerde. Mezuniyet fotoğraflarını yayınlayan Gökyıldız'ın paylaşımlarına "Ne ara bu kadar büyüdün" yorumları yapılmış, kıyafet ve makyaj tercihi ise ağır bulunmuştu. Yaşananların ardından Gökyıldız, bir magazin programına konuk oldu ve bir kez daha kalpleri kazandı. İşte detaylar...

10.06.2023 08:22 - Son Güncelleme: 10.06.2023 08:22
Son haliyle gündem olmuştu! Beren Gökyıldız Kendimi izlerken utanıyorum 4 yaşında oyuncu olan Beren Gökyıldız şimdi 13 yaşında

Henüz 5 yaşındayken kameralarla tanışan Beren Gökyıldız, küçük yaşına rağmen oldukça başarılı bir performans sergileyerek adını geniş kitlelere duyurdu.

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Son haliyle gündem olmuştu! Beren Gökyıldız Kendimi izlerken utanıyorum 4 yaşında oyuncu olan Beren Gökyıldız şimdi 13 yaşında

Birçok dizide rol alan Gökyıldız, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Son haliyle gündem olmuştu! Beren Gökyıldız Kendimi izlerken utanıyorum 4 yaşında oyuncu olan Beren Gökyıldız şimdi 13 yaşında

Sosyal medyayı aktif kullanan Gökyıldız, mezuniyet pozlarını Instagram sayfasında takipçilerinim beğenisine sundu. Gökyıldız'ın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken paylaşım sosyal medyayı ikiye böldü.

Son haliyle gündem olmuştu! Beren Gökyıldız Kendimi izlerken utanıyorum 4 yaşında oyuncu olan Beren Gökyıldız şimdi 13 yaşında

Kimileri bu kıyafeet ve makyaj tercihini eleştirirken, kimileri de "Çok tatlısın maşallah" yorumu yapmıştı.

Son haliyle gündem olmuştu! Beren Gökyıldız Kendimi izlerken utanıyorum 4 yaşında oyuncu olan Beren Gökyıldız şimdi 13 yaşında

O karelerin ardından Gökyıldız 2. Sayfa programına konuk oldu.

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