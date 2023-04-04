Son halini görenler inanamadı! İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak bir deri bir kemik kaldı!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak bir deri bir kemik kaldı. Babasının izinden giden Çıtak albümler çıkartarak müzik piyasasına girmişti. Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren ünlü isim, sosyal medya hesabından son halini paylaştı. Verdiği kilolar ile dikkat çeken Dilan Çıtak'a hem hayranlarından hem de ünlülerden yorum ve beğeni yağdı. İşte detaylar...