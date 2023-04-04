Son halini görenler inanamadı! İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak bir deri bir kemik kaldı!
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! 33 yaşındaki ünlü ismin sosyal medyada paylaşımını görenler birbirine girdi! ''Bu sen olamazsın'' diyen de oldu ''Çok zayıflamışsın, maşallah'' diyende.
04.04.2023 11:05 - Son Güncelleme: 04.04.2023 11:05
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak bir deri bir kemik kaldı. Babasının izinden giden Çıtak albümler çıkartarak müzik piyasasına girmişti. Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren ünlü isim, sosyal medya hesabından son halini paylaştı. Verdiği kilolar ile dikkat çeken Dilan Çıtak'a hem hayranlarından hem de ünlülerden yorum ve beğeni yağdı. İşte detaylar...
DİLAN ÇITAK MİAMİ'DEN BİLDİRDİ!
Dilan Çıtak, sosyal medya hesabından Miami'de çekildiği kareleri yayınladı. Genç şarkıcı fit görünümüyle dikkatleri üzerine çekti.
Kıvırcık saçları ve güçlü sesi ile babasına benzetilen Dilan Çıtak Tatlıses, bir süredir Miami'de tatilde.