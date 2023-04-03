80 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan yeni paylaşım! Lüks ve zevkle döşenmiş evi dikkat çekti! Türkan Şoray kayıtsız kalamadı...
Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Filiz Akın, Türk sinemasının asil, modern, kentli ve zarif yüzü olarak hafızalara kazındı. Yeşilçam'ın 'kolejli kızı' olarak Akın kariyeri boyunca; Cüneyt Arkın, Ediz Hun, Tarık Akan, Kadir İnanır, Kartal Tibet gibi jönlerle başrolü paylaştı. Türker İnanoğlu ile yaptığı evlilikten oğlu İlker İnanoğlu'nu dünyaya getiren Akın; performansı, güzelliği ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Yeşilçam yıldızı şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Ünlü oyuncunun paylaşımında lüks ve zevkle döşenmiş evi dikkat çekti. Türkan Şoray da arkadaşının paylaşımına kayıtsız kalmadı. İşte o paylaşım...
03.04.2023 18:42 - Son Güncelleme: 03.04.2023 19:00
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Filiz Akın, beyaz perdenin Avrupai yüzü, kolejli kızı, sarışın yıldızı olarak tanındı.
Memduh Ün'ün ısrarıyla Akasyalar Açarken filmi için kamera karşısına geçmeyi kabul eden ve oyunculuk kariyerine başlayan Akın; Cüneyt Arkın, Ediz Hun, Tarık Akan, Kadir İnanır, Kartal Tibet gibi jönlerle başrolü paylaştı.
1964 yılında Kadın Berberi filminin setinde tanıştığı yapımcı-yönetmen Türker İnanoğlu ile evlenen ve 1965'te oğlu İlker İnanoğlu'nu dünyaya getiren Akın; performansı, güzelliği ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.
Yeşilçam yıldızı şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Evinin terasından paylaşım yapan Akın, çiçeklerle kamera karşısına geçti.