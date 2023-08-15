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Son hali görenlerin ağzını açık bırakmıştı! CZN Burak "Beni dolandırdı" dediği babasıyla barıştı! Kanlı bıçaklı olan baba oğuldan ilk kare

CZN Burak adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Burak Özdemir'in son hali geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Deprem bölgesine yaptığı yardımlar ardından babası tarafından dolandırıldığı haberleriyle sık sık magazin gündemien gelen CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, babasıyla barıştı. Bir dönem kanlı bıçaklı olan baba oğuldan yan yana ilk kare geldi.

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2023, 13:34 Güncelleme 17 Ekim 2023, 11:23
Son hali görenlerin ağzını açık bırakmıştı! CZN Burak Beni dolandırdı dediği babasıyla barıştı! Kanlı bıçaklı olan baba oğuldan ilk kare 1

CZN Burak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada babası tarafından dolandırıldığını ve adının geçtiği restoranlarla tüm ilişkisini kestiğini söylemişti.

Son hali görenlerin ağzını açık bırakmıştı! CZN Burak Beni dolandırdı dediği babasıyla barıştı! Kanlı bıçaklı olan baba oğuldan ilk kare 2

Bunun üzerine açıklama yapan baba İsmail Özdemir ise hakkındaki iddiaları reddettmişti.

Son hali görenlerin ağzını açık bırakmıştı! CZN Burak Beni dolandırdı dediği babasıyla barıştı! Kanlı bıçaklı olan baba oğuldan ilk kare 3

Oğlunun bu günlere kendisinin sayesinde geldiğini söyleyen baba, "Hiç alakası yok dolandırmayla... Deprem bölgesindeki yardımları da hep reklam için yaptı içinden gelerek yapmadı. Annesinin genlerini almış babaya karşı düşman ediyor. Sosyal medyasını da ben sağladım, 2 sene öncesine kadar Burak diye bir şey yoktu" demişti.

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