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Türkan Şoray ve Şener Şen'le karşılıklı oynamış sapsarı saçlarıyla tanınmıştı! İkinci Bahar'ın Sarı Kafa Ömer’i Ekim Mağden'in son hali

Ekranların efsane yapımlarının bir çoğunda onu gördük. İkinci Bahar, Dadı, Kampüsistan, Kızlar Yurdu, Adanalı, Kanıt ve diğerleri. Özellikle İkinci Bahar'da, sapsarı saçları ve ilginç tarzıyla bir dönemin aranan isimlerinden biri olan Ekim Mağden adeta sırra kadem basmıştı. Ekim Mağden şimdilerde 44 yaşında ve tanımak neredeyse imkansız. İşte bir dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Ekim Mağden'in son hali.

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2023, 14:21 Güncelleme 13 Aralık 2023, 14:19
Türkan Şoray ve Şener Şen’le karşılıklı oynamış sapsarı saçlarıyla tanınmıştı! İkinci Bahar’ın Sarı Kafa Ömer’i Ekim Mağden’in son hali 1

Türkan Şoray ve Şener Şen'in başrolleri paylaştığı bir dönemin fenomen dizisi İkinci Bahar'da Ömer karakterine hayat veren Ekim Mağden'in son hali şaşırttı.

Türkan Şoray ve Şener Şen’le karşılıklı oynamış sapsarı saçlarıyla tanınmıştı! İkinci Bahar’ın Sarı Kafa Ömer’i Ekim Mağden’in son hali 2

1998-2001 yılları arasında ekrana gelen dizinin Sarı kafa Ömer'i Ekim Mağden, çok sayıda yapımda yer alsa da İkinci Bahar'daki karakteriyle hafızalara kazındı.

Türkan Şoray ve Şener Şen’le karşılıklı oynamış sapsarı saçlarıyla tanınmıştı! İkinci Bahar’ın Sarı Kafa Ömer’i Ekim Mağden’in son hali 3

Ardından Kampüsistan, Dadı gibi dizilerde rol alan Mağden o dönem 19 yaşında bir gençti.

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