Son hali görenleri şoke etti! Yeşilçam'ın unutulmazı Ahu Tuğba'ya ne oldu?

Yeşilçam'a damga vuran güzel oyuncu Ahu Tuğba canlı yayındaki itiraflarıyla ve son görüntüsü ile çok çok fazla mevzuşuldu. Tuğba, eski kocasıyla ilgili bir anısını anlatarak, "Yolda eski eşimi gördüm, kafamı duvarlara vurdum ben bununla iyi mi evlendik diye" ifadelerini kullandı. Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından 64 yaşındaki Ahu Tuğba, 2. Sayfa programına konuk oldu. Tuğba'nın eski eşiyle ilgili anısı ise çok konuşuldu. Ahu Tuğba, ilk eşini yıllar sonrasında görmüş olduğunce midesi bulandığını ve kendini tuvalete kapattığını söyledi. İtiraflarıyla olay olan Ahu Tuğba "o kadar çok boynuzlandım ki Çin'e köprü olur" diyerek de geçmişine bir gönderme yaptı.

06.12.2019 15:51 - Son Güncelleme: 06.12.2019 15:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





