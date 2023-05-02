SON DAKİKA: Yılmaz Morgül’den kahreden haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı! İşte hastaneden ilk kare ve son sağlık durumu...
SON DAKİKA: Yılmaz Morgül'den kahreden haber! Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla çok konuşulan Yılmaz Morgül, bu kez üzen bir haberle adından söz ettirdi. Evinde rahatsızlanan ünlü isim, apar topar hastaneye kaldırıldı. Morgül'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamayı ise yakın arkadaşı Pelin Suade yaptı. İşte hastaneden ilk kare ve son sağlık durumu...
02.05.2023 15:59 - Son Güncelleme: 02.05.2023 16:00
Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla çok konuşulan Yılmaz Morgül, geçen günlerde aşk itirafıyla gündem olmuş ve uzun süre adından söz ettirmişti.
Geçtiğimiz hafta Hatay'da çadır kentleri ziyaret eden ünlü sanatçı Yılmaz Morgül'ün enfeksiyon kaptığı öğrenildi.