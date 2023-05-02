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Haberler Magazin SON DAKİKA: Yılmaz Morgül’den kahreden haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı! İşte hastaneden ilk kare ve son sağlık durumu...

SON DAKİKA: Yılmaz Morgül’den kahreden haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı! İşte hastaneden ilk kare ve son sağlık durumu...

SON DAKİKA: Yılmaz Morgül'den kahreden haber! Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla çok konuşulan Yılmaz Morgül, bu kez üzen bir haberle adından söz ettirdi. Evinde rahatsızlanan ünlü isim, apar topar hastaneye kaldırıldı. Morgül'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamayı ise yakın arkadaşı Pelin Suade yaptı. İşte hastaneden ilk kare ve son sağlık durumu...

takvim.com.tr
02.05.2023 15:59 - Son Güncelleme: 02.05.2023 16:00
SON DAKİKA: Yılmaz Morgül’den kahreden haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı! İşte hastaneden ilk kare ve son sağlık durumu...

Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla çok konuşulan Yılmaz Morgül, geçen günlerde aşk itirafıyla gündem olmuş ve uzun süre adından söz ettirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Yılmaz Morgül’den kahreden haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı! İşte hastaneden ilk kare ve son sağlık durumu...

Ünlü şarkıcı, şimdi ise hayranlarını üzen bir haberle gündeme geldi. Evinde rahatsızlanan ünlü isim, apar topar hastaneye kaldırıldı.

SON DAKİKA: Yılmaz Morgül’den kahreden haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı! İşte hastaneden ilk kare ve son sağlık durumu...

Geçtiğimiz hafta Hatay'da çadır kentleri ziyaret eden ünlü sanatçı Yılmaz Morgül'ün enfeksiyon kaptığı öğrenildi.

SON DAKİKA: Yılmaz Morgül’den kahreden haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı! İşte hastaneden ilk kare ve son sağlık durumu...

Yakın arkadaşı Pelin Suade, Morgül'ün son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

SON DAKİKA: Yılmaz Morgül’den kahreden haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı! İşte hastaneden ilk kare ve son sağlık durumu...

Suade, "Geçen hafta Hatay'da enfeksiyon kapan Yılmaz'ım hastanelik oldu. Şu an tedaviye alındı. Dualarınızı bekliyoruz" dedi.

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