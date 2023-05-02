Eda Ece’nin müstakbel eşi Buğrahan Tuncer’in yayınladığı poz olay oldu! Oyuncunun hayranları tepki gösterdi: "Ayıptır..."
Ünlü oyuncu Eda Ece ve milli basketbolcu Buğrahan Tuncer, geçen günlerde aile arasında gerçekleşen sade bir törenler nişanlandı. 5 yıldır aşk yaşayan ve evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü çiftten Eda Ece, törenden yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı salladı. Buğrahan Tuncer'in yaptığı paylaşım ise Ece'nin hayranlarının tepkisini çekti. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü basketbolcuyu esprili bir dille eleştirdi. İşte Buğrahan Tuncer'in o paylaşımı ve gelen yorumlar...
02.05.2023 15:42 - Son Güncelleme: 02.05.2023 15:42
Oyuncu Eda Ece, 5 yıl önce milli basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşamaya başladı. Mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü çift, geçen yollarda evlilik yolunda ilk adımı attı.
Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nişan yüzüklerini taktı. Nişan, çiftin birlikte oturduğu evde yapıldı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Eda Ece, nişandan kareleri Instgaram hesabında takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmedi.
Eda Ece, nişan anına ait fotoğrafları sosyal medya hesabında yayınlayarak altına: ""Babamı, annemi, dayımı, kız kardeşlerimi ve eşlerini o kadar çok seviyorum ki. İyi ki varsınız" notunu düştü.