Ali Sunal Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın usta oyuncusu Tarık Ünlüoğlu'nu unutmadı! Gözyaşlarına boğuldu...

"BABAM GİBİYDİ"

Ünlü oyuncu, "Ben 10-15 senedir Tarık ağabeysiz, hiçbir özel günümü yaşamıyorum, onsuz ilk defa bu gala oldu. Babam gibi görürdüm. Hayatta olsa gelirdi diye düşünüyorum. 'Benim Annem Bir Melek'te onun oğlunu oynamaktan gurur duyuyorum. Onun yokluğu bizde çok hissedilecek. Filmin önüne kısa bir şey yaptık. Onu anmak için yetmez ama en azından ben Tarık abimi burada hissetmek istedim" dedi.