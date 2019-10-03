Ali Sunal Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın usta oyuncusu Tarık Ünlüoğlu'nu unutmadı! Gözyaşlarına boğuldu...
Tarık Ünlüoğlu, uzun süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu. 61 yaşındaki Tarık Ünlüoğlu, 1 Ekim'de hayata gözlerini yumdu. Usta oyuncunun ölüm haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Sanat camiasından, hayranlarına binlerce insan Tarık Ünlüoğlu'nun ölümüyle sarsıldı. Bu isimlerden biri de Tarık Ünlüoğlu için, "Babam gibi görürdüm." diyen Ali Sunal oldu. Geçtiğimiz gün yeni filminin galasını gerçekleştiren Ali Sunal, film öncesi usta oyuncunun görüntüleri yayınlandı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ünal Kaplan'ı Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreni nerede ve saat kaçta olacak? İşte detaylar...
Başrollerini Ali Sunal ve Onur Atilla'nın paylaştığı filmin galası geçtiğimiz akşam Kanyon'da gerçekleşti. Gala gecesinde akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu da unutulmadı. Film öncesi usta oyuncunun Ali Sunal ile oynadığı filmleri ve röportajlarından kısa kesitler yayınlandı. Ali Sunal, görüntüleri izlerken gözyaşlarına hakim olamadı.
"BABAM GİBİYDİ"
Ünlü oyuncu, "Ben 10-15 senedir Tarık ağabeysiz, hiçbir özel günümü yaşamıyorum, onsuz ilk defa bu gala oldu. Babam gibi görürdüm. Hayatta olsa gelirdi diye düşünüyorum. 'Benim Annem Bir Melek'te onun oğlunu oynamaktan gurur duyuyorum. Onun yokluğu bizde çok hissedilecek. Filmin önüne kısa bir şey yaptık. Onu anmak için yetmez ama en azından ben Tarık abimi burada hissetmek istedim" dedi.
"CAMİAMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN"
Usta oyuncu, Levent Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek. Akciğer kanseri dolayısıyla tedavi gören sanatçının vefatına ilişkin Twitter üzerinden açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Tiyatro ve sinema dünyamızın değerli oyuncusu Tarık Ünlüoğlu'nun vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.
GEÇEN AY HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Ünlüoğlu, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 25 yıl görev yaptı. Daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olan sanatçı, aynı zamanda dublaj çalışmalarıyla da tanınıyordu. Ünlü oyuncu, geçen ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Ünlüoğlu, 2018'de akciğer rahatsızlığı nedeniyle ağır bir tedavi dönemi geçirmişti.