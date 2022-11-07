SON DAKİKA: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Ece Erken'in ifadesi: "Burada herkes çok kibar sanki eşim öldürülüp, yerlerde sürüklenmemiş gibi"

"SİLAH TEMİN ETTİLER SONRA DA ÖLDÜRDÜLER"

Ece Erken ifade vermeye başlamadan önce, mahkeme başkanı başsağlığı diledi. Erken savunmasında, "Eşim olay günü evden çıkarken, bir takım müvekkil görüşmeleri de olacağını söylemişti. O gün tehdit edildiğiyle alakalı da konuşmuştuk. Bana isim söylemedi ancak, bir alacak verecek durumunun olduğunu söyledi. Kendisi balık restoranındayken telefonla konuştuk. Bana Fikret Orman'ın yanından ayrıldığını ve bir kaç gazeteciyle oturduğunu söylemişti. Aradığımda çok neşeliydi. Daha sonra şoförümüz Murat beni aradı, 'Yenge biz vurulduk. Ağabeyim başka hastanede, ben başka hastanedeyim' dedi. Gittiğimde eşimin öldüğünü öğrendim. Buradaki sanıkların hiçbirini tanımıyorum. Bir tek Rober'i tanıyorum. Rober Güler bana eşimin bu insanlarla görüştüğünü ve bu insanlar tarafından tehdit edildiğini anlattı. Daha sonra Fatih Sipahi bir arkadaşımı aradı ve 'Ece ile görüşmem lazım ona çok önemli bir bilgi vereceğim. Hayatının bilgisini vereceğim' dedi. Benimle konuştuğundaysa, bu olayın kasıtlı, planlı yapıldığını söyledi. Bana 'Bu insanlar Şafağı Cunda'da görünce, gidip silah temin ettiler sonra da öldürdüler' dedi. Ben de bu konuşma üzerine organize şubeden komiseri aradım. Bu konuşmaya Seren Serengil de şahittir" diye konuştu.