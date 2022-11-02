SON DAKİKA: Oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti! Beyin kanaması geçirmişti acı haber geldi: "Canım kardeşim Rıza Akın'ı kaybettik"
Son dakika... Oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti! Sinema ve tiyatro oyuncusu Rıza Akın beyin kanaması geçirmişti. Haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu arkadaşı Menderes Samancılar, Akın'ın ameliyattan çıktığını ve yoğun bakımda olduğunu söyledi. Bu sabah tekrar paylaşım yapan Samancılar, Rıza Akın'ın yaşamını yitirdiğini açıkladı.
02.11.2022 08:54 - Son Güncelleme: 02.11.2022 09:11
"CANIM KARDEŞİM RIZA AKIN'I KAYBETTİK"
Oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti! Beyin kanaması geçirmişti acı haber geldi.
BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ
65 yaşındaki Rıza Akın rahatsızlanınca hemen hastaneye kaldırılmış yapılan kontrollerin ardından beyin kanaması geçirdiği ortaya çıkmıştı. Hemen ameliyata alınan usta oyuncunun tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu.