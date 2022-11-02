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Haberler Magazin SON DAKİKA: Oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti! Beyin kanaması geçirmişti acı haber geldi: "Canım kardeşim Rıza Akın'ı kaybettik"

SON DAKİKA: Oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti! Beyin kanaması geçirmişti acı haber geldi: "Canım kardeşim Rıza Akın'ı kaybettik"

Son dakika... Oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti! Sinema ve tiyatro oyuncusu Rıza Akın beyin kanaması geçirmişti. Haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu arkadaşı Menderes Samancılar, Akın'ın ameliyattan çıktığını ve yoğun bakımda olduğunu söyledi. Bu sabah tekrar paylaşım yapan Samancılar, Rıza Akın'ın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

02.11.2022 08:54 - Son Güncelleme: 02.11.2022 09:11
SON DAKİKA: Oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti! Beyin kanaması geçirmişti acı haber geldi: Canım kardeşim Rıza Akın’ı kaybettik

"CANIM KARDEŞİM RIZA AKIN'I KAYBETTİK"

Oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti! Beyin kanaması geçirmişti acı haber geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti! Beyin kanaması geçirmişti acı haber geldi: Canım kardeşim Rıza Akın’ı kaybettik

Ünlü oyuncu Rıza Akın beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma kaldırıldmıştı. Son dakika haberine göre oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti.

SON DAKİKA: Oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti! Beyin kanaması geçirmişti acı haber geldi: Canım kardeşim Rıza Akın’ı kaybettik

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

65 yaşındaki Rıza Akın rahatsızlanınca hemen hastaneye kaldırılmış yapılan kontrollerin ardından beyin kanaması geçirdiği ortaya çıkmıştı. Hemen ameliyata alınan usta oyuncunun tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu.

SON DAKİKA: Oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti! Beyin kanaması geçirmişti acı haber geldi: Canım kardeşim Rıza Akın’ı kaybettik

Menders Samancılar yaptığı paylaşımda Rıza Akın'ın son durumunu paylaşmıştı:

SON DAKİKA: Oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti! Beyin kanaması geçirmişti acı haber geldi: Canım kardeşim Rıza Akın’ı kaybettik

"Rıza Akın kardeşim beyin kanaması geçirdi. Ameliyattan çıktı, yoğun bakımda. Allah onu sevdiklerine bağışlasın. Kardeşim bunu da atlatacaktır. Sonuna kadar tüm doktorlarımıza inanıyor ve güveniyoruz."

SON DAKİKA