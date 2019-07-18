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Son dakika: Murat Başoğlu'nun ünlü bir futbolcunun eşiyle fotoğrafları ortaya çıktı!

Murat Başoğlu'nun skandallarına bir yenisi daha eklendi. Başoğlu'nun, 2 yıl önce Bodrum'da bir teknede yeğeni Burcu Başoğlu ile uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmış ve yaşanan skandalın ardından Murat Başoğlu'nun eşi Hande Bermek boşanma kararı almıştı. Hande Bermek'in bu hamlesiyle Başoğlu'nun teknede görüntülendiği yeğeni Burcu Başoğlu'nun eşi Selçuk Kabadayı da boşanmak için mahkemeye başvurdu. 2 yıl sonra sonuçlanan boşanma davasında mahkeme, Burcu Başoğlu'nu kusurlu bularak 100 bin TL maddi 100 bin TL manevi tazminat cezası ödemeye mahkum etti. 51 yaşındaki Başoğlu, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Gelen sok dakika bilgisine göre Murat Başoğlu'nun bu kez de ünlü futbolcu Ali Turan'dan iki yıl önce boşanan Rana Altuntaş ile fotoğrafları ortaya çıktı.

18.07.2019 13:44 - Son Güncelleme: 18.07.2019 13:44
Son dakika: Murat Başoğlu'nun ünlü bir futbolcunun eşiyle fotoğrafları ortaya çıktı!

Murat Başoğlu'nun skandallarına bir yenisi daha eklendi. Başoğlu'nun, 2 yıl önce Bodrum'da bir teknede yeğeni Burcu Başoğlu ile uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmış ve yaşanan skandalın ardından Murat Başoğlu'nun eşi Hande Bermek boşanma kararı almıştı. 51 yaşındaki Başoğlu, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Gelen sok dakika bilgisine göre Murat Başoğlu'nun bu kez de ünlü futbolcu Ali Turan'dan iki yıl önce boşanan Rana Altuntaş ile fotoğrafları ortaya çıktı.

Son dakika: Murat Başoğlu'nun ünlü bir futbolcunun eşiyle fotoğrafları ortaya çıktı!

MURAT BAŞOĞLU'NDAN YENİ BİR AŞK SKANDALI

Yaklaşık iki yıl önce öz yeğeni Burcu Karadayı ile yaşadığı aşkla olay olan, ardından eşi Hande Bermek'ten boşanan Murat Başoğlu'ndan yeni bir skandal daha!

Son dakika: Murat Başoğlu'nun ünlü bir futbolcunun eşiyle fotoğrafları ortaya çıktı!

Ünlü futbolcu Ali Turan'dan iki yıl önce boşanan Rana Altuntaş ile birlikte olan, ancak sonrasında yollarını ayıran Başoğlu'nun, Altuntaş ile birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Son dakika: Murat Başoğlu'nun ünlü bir futbolcunun eşiyle fotoğrafları ortaya çıktı!

Yasak bir aşka daha imza atan ikilinin ilişkilerinin evli oldukları dönemde başladığı öğrenildi.

Son dakika: Murat Başoğlu'nun ünlü bir futbolcunun eşiyle fotoğrafları ortaya çıktı!

Sunucu Murat Başoğlu ile öz yeğeni Burcu Başoğlu, 2 yıl önce temmuz ayında Bodrum'da bir teknede görüntülenmişti. Burcu Başoğlu'nun eşi Selçuk Kabadayı, eşinin kendisini Murat Başoğlu ile aldattığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu.

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