Son dakika: Murat Başoğlu'nun ünlü bir futbolcunun eşiyle fotoğrafları ortaya çıktı!

Murat Başoğlu'nun skandallarına bir yenisi daha eklendi. Başoğlu'nun, 2 yıl önce Bodrum'da bir teknede yeğeni Burcu Başoğlu ile uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmış ve yaşanan skandalın ardından Murat Başoğlu'nun eşi Hande Bermek boşanma kararı almıştı. Hande Bermek'in bu hamlesiyle Başoğlu'nun teknede görüntülendiği yeğeni Burcu Başoğlu'nun eşi Selçuk Kabadayı da boşanmak için mahkemeye başvurdu. 2 yıl sonra sonuçlanan boşanma davasında mahkeme, Burcu Başoğlu'nu kusurlu bularak 100 bin TL maddi 100 bin TL manevi tazminat cezası ödemeye mahkum etti. 51 yaşındaki Başoğlu, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Gelen sok dakika bilgisine göre Murat Başoğlu'nun bu kez de ünlü futbolcu Ali Turan'dan iki yıl önce boşanan Rana Altuntaş ile fotoğrafları ortaya çıktı.

18.07.2019 13:44 - Son Güncelleme: 18.07.2019 13:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





