Son dakika: Murat Başoğlu ile yeğeni Burcu Başoğlu'nun görüntüleri çıkmıştı... 2 yıl sonra boşandılar!
Murat Başoğlu, 2 yıl önce yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'da bir teknede görüntülenmişti. Skandal görüntülerin ardından Burcu Başoğlu'nun eşi Selçuk Kabadayı, eşinin kendisini Murat Başoğlu ile aldattığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Selçuk Kabadayı'nın açmış olduğu boşanma davası bugün sonuçlandı.
Sunucu Murat Başoğlu ile öz yeğeni Burcu Başoğlu, 2 yıl önce temmuz ayında Bodrum'da bir teknede görüntülenmişti. Burcu Başoğlu'nun eşi Selçuk Kabadayı, eşinin kendisini Murat Başoğlu ile aldattığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu.
100 BİN TL MADDİ 100 BİN TL MANEVİ TAZMİNAT
Selçuk Kabadayı'nın açmış olduğu boşanma davası bugün sonuçlandı. Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verirken Burcu Başoğlu'nu 100 bin TL maddi 100 bin TL manevi tazminat cezası ödemeye mahkum etti.
Mahkeme ayrıca Burcu Başoğlu'nun açtığı karşı boşanma davasını kusurlu olduğu gerekçesiyle reddetti.
NELER YAŞANMIŞTI
2017'nin Temmuz ayında Muğla'nın Bodrum ilçesinde teknede uygunsuz halde görüntülendikleri iddia edilen Murat Başoğlu ile yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında "hayasızca hareketlerde bulunma" suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada her iki sanık da beraat etti.
Bunun üzerine kararı bozan 15. Ceza Dairesi, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Yerel mahkeme tarafından hatanın düzeltilmesinin ardından dosyayı tekrar incelemeye alan daire, Bodrum'daki yargılama sırasında sanıklardan Murat Başoğlu'nun reddi hakim talebinde bulunduğu, ancak mahkemenin bu talebi değerlendirmeden dosyayı karara bağladığı fark edildi