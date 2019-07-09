Son dakika: Murat Başoğlu ile yeğeni Burcu Başoğlu'nun görüntüleri çıkmıştı... 2 yıl sonra boşandılar!

Sunucu Murat Başoğlu ile öz yeğeni Burcu Başoğlu, 2 yıl önce temmuz ayında Bodrum'da bir teknede görüntülenmişti. Burcu Başoğlu'nun eşi Selçuk Kabadayı, eşinin kendisini Murat Başoğlu ile aldattığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu.

100 BİN TL MADDİ 100 BİN TL MANEVİ TAZMİNAT

Selçuk Kabadayı'nın açmış olduğu boşanma davası bugün sonuçlandı. Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verirken Burcu Başoğlu'nu 100 bin TL maddi 100 bin TL manevi tazminat cezası ödemeye mahkum etti.

Mahkeme ayrıca Burcu Başoğlu'nun açtığı karşı boşanma davasını kusurlu olduğu gerekçesiyle reddetti.