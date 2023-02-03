SON DAKİKA: Mehmet Ali Erbil’e hapis istemi! Mesajları ifşa eden Ece Ronay Bilir taciz ve tehdit iddiasıyla dava açmıştı...

TikTok Fenomeni Ece Ronay Bilir, kendisini taciz ettiğini iddia ettiği Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa etmişti. Şoke eden mesajlardan sonra ortalık karışmış ve Erbil'e dava açılmıştı. Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Ali Erbil ve şikayeti Ece Ronay Bilir katılmazken avukatları hazır bulundu.