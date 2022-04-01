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Haberler Magazin SON DAKİKA: Kurtuluş Kuş hakkında olay iddia! Hayranına tecavüz mü etti? "Bakire olduğumu söyleyerek yalvardım, ellerimi zorla tutup..."

SON DAKİKA: Kurtuluş Kuş hakkında olay iddia! Hayranına tecavüz mü etti? "Bakire olduğumu söyleyerek yalvardım, ellerimi zorla tutup..."

Kurtuluş Kuş hakkında olay iddia! Hayranına tecavüz mü etti? Genç popçu Kurtuluş Kuş'un konser için gittiği Aydın'da, hayranı olan bir genç kıza tecavüz ettiği iddia edildi. Mağdur B.Ö. iddiaları ile akıllara durgunluk verdi. "Hayatımı karartan bu kişi, adalet önünde hesap verecek" diyen 21 yaşındaki genç kız "Kendisi bana sarıldığı anda bakire olduğumu söyleyerek yalvardım. Ama ellerimi zorla tutup tecavüz etti" dedi. Tecavüzün ardından genç popçunun "Sonra belki evleniriz. Ağlama, hadi git" dediğini anlatan genç kız bakın başka neler söyledi.

01.04.2022 10:30 - Son Güncelleme: 01.04.2022 10:34
SON DAKİKA: Kurtuluş Kuş hakkında olay iddia! Hayranına tecavüz mü etti? Bakire olduğumu söyleyerek yalvardım, ellerimi zorla tutup...

HAYRANINA TECAVÜZ MÜ ETTİ?

Kurtuluş Kuş hakkında olay iddia! Son günlerde sosyal medyada ve konserlerde gençlerin yeni gözdesi haline gelen genç popçu Kurtuluş Kuş'un, konser için geldiği Aydın'da İzmirli bir hayranına otel odasında tecavüz ettiği iddia edildi.

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SON DAKİKA: Kurtuluş Kuş hakkında olay iddia! Hayranına tecavüz mü etti? Bakire olduğumu söyleyerek yalvardım, ellerimi zorla tutup...

YeniAsır'ın haberine göre; Genç şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulunan B.Ö. psikolojik tedavi görürken, yakınlarının kendisine zarar vermemesi için bir saniye bile yanından ayrılmadığı öğrenildi.

SON DAKİKA: Kurtuluş Kuş hakkında olay iddia! Hayranına tecavüz mü etti? Bakire olduğumu söyleyerek yalvardım, ellerimi zorla tutup...

Hayranı olduğu Kurtuluş Kuş'la sosyal medya üzerinden iletişim kuran ve daveti üzerine Aydın'a giden 21 yaşındaki genç kız, şarkıcının alkollü olmasından yararlanarak kendisine tecavüz ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

SON DAKİKA: Kurtuluş Kuş hakkında olay iddia! Hayranına tecavüz mü etti? Bakire olduğumu söyleyerek yalvardım, ellerimi zorla tutup...

"AĞLAMA, HADİ GİT" DEMİŞ
İfadesine başvurulmak üzere arandığı öğrenilen Kurtuluş Kuş'un hayatını kararttığını belirten B.Ö. "Kendisi bana sarıldığı anda bakire olduğumu söyleyerek yalvardım. Ama ellerimi zorla tutup tecavüz etti" dedi.

SON DAKİKA: Kurtuluş Kuş hakkında olay iddia! Hayranına tecavüz mü etti? Bakire olduğumu söyleyerek yalvardım, ellerimi zorla tutup...

Tecavüzün ardından genç popçunun "Sonra belki evleniriz. Ağlama, hadi git" dediğini anlatan genç kız, "Babamın başı belaya girmesin diye anlatmayacaktım ama durgunluğumdan şüphelenince anlatmak zorunda kaldım" ifadesini kullandı.

SON DAKİKA: Kurtuluş Kuş hakkında olay iddia! Hayranına tecavüz mü etti? Bakire olduğumu söyleyerek yalvardım, ellerimi zorla tutup...

"ASLA PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"
GENÇ kızın avukatı Fatih Seyfikli ise ellerinde her türlü rapor ve ifadelerin olduğunu belirterek, "Kendisine sanatçı diyen Kurtuluş Kuş'un hukuk çerçevesi içinde asla peşini bırakmayacağız. 21 yaşındaki bir genç kızın hayallerini çalmanın bedelini ödeyecek" dedi.

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