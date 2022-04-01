SON DAKİKA: Kurtuluş Kuş hakkında olay iddia! Hayranına tecavüz mü etti? "Bakire olduğumu söyleyerek yalvardım, ellerimi zorla tutup..."
Kurtuluş Kuş hakkında olay iddia! Hayranına tecavüz mü etti? Genç popçu Kurtuluş Kuş'un konser için gittiği Aydın'da, hayranı olan bir genç kıza tecavüz ettiği iddia edildi. Mağdur B.Ö. iddiaları ile akıllara durgunluk verdi. "Hayatımı karartan bu kişi, adalet önünde hesap verecek" diyen 21 yaşındaki genç kız "Kendisi bana sarıldığı anda bakire olduğumu söyleyerek yalvardım. Ama ellerimi zorla tutup tecavüz etti" dedi. Tecavüzün ardından genç popçunun "Sonra belki evleniriz. Ağlama, hadi git" dediğini anlatan genç kız bakın başka neler söyledi.
01.04.2022 10:30 - Son Güncelleme: 01.04.2022 10:34
HAYRANINA TECAVÜZ MÜ ETTİ?
Kurtuluş Kuş hakkında olay iddia! Son günlerde sosyal medyada ve konserlerde gençlerin yeni gözdesi haline gelen genç popçu Kurtuluş Kuş'un, konser için geldiği Aydın'da İzmirli bir hayranına otel odasında tecavüz ettiği iddia edildi.
"AĞLAMA, HADİ GİT" DEMİŞ
İfadesine başvurulmak üzere arandığı öğrenilen Kurtuluş Kuş'un hayatını kararttığını belirten B.Ö. "Kendisi bana sarıldığı anda bakire olduğumu söyleyerek yalvardım. Ama ellerimi zorla tutup tecavüz etti" dedi.