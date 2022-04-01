SON DAKİKA: Kurtuluş Kuş hakkında olay iddia! Hayranına tecavüz mü etti? "Bakire olduğumu söyleyerek yalvardım, ellerimi zorla tutup..."

"ASLA PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

GENÇ kızın avukatı Fatih Seyfikli ise ellerinde her türlü rapor ve ifadelerin olduğunu belirterek, "Kendisine sanatçı diyen Kurtuluş Kuş'un hukuk çerçevesi içinde asla peşini bırakmayacağız. 21 yaşındaki bir genç kızın hayallerini çalmanın bedelini ödeyecek" dedi.