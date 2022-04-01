Hande Erçel ile ayrılan Kerem Bürsin’den yürekleri ağza getiren haber! Menajerinden ilk açıklama geldi! 6 kişi ölmüş 24 kişi ise yaralanmıştı

Kerem Bürsin'in menajeri, kaza haberini "Yok öyle bir şey" diyerek yalanladı. Öte yandan önceki gün ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'nde 80 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi ölmüş, 24 kişi ise yaralanmıştı.