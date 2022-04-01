Hande Erçel ile ayrılan Kerem Bürsin'den yürekleri ağza getiren haber! Menajerinden ilk açıklama geldi! 6 kişi ölmüş 24 kişi ise yaralanmıştı
Kerem Bürsin hayranlarını korkutan haber! 6 kişi ölmüş 24 kişi ise yaralanmıştı... Kerem Bürsin trafik kazası mı geçirdi, sağlık durumu nasıl? Menajerinden ilk açıklama geldi. Hande Erçel ile ayrıldıktan sonra ABD'ye giden Kerem Bürsin'in trafik kazası geçirdiği iddia edildi. Konuyla ilgili menajeri bakın neler söyledi...
01.04.2022 09:52 - Son Güncelleme: 01.04.2022 10:25