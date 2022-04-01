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Haberler Magazin Hande Erçel ile ayrılan Kerem Bürsin'den yürekleri ağza getiren haber! Menajerinden ilk açıklama geldi! 6 kişi ölmüş 24 kişi ise yaralanmıştı

Hande Erçel ile ayrılan Kerem Bürsin'den yürekleri ağza getiren haber! Menajerinden ilk açıklama geldi! 6 kişi ölmüş 24 kişi ise yaralanmıştı

Kerem Bürsin hayranlarını korkutan haber! 6 kişi ölmüş 24 kişi ise yaralanmıştı... Kerem Bürsin trafik kazası mı geçirdi, sağlık durumu nasıl? Menajerinden ilk açıklama geldi. Hande Erçel ile ayrıldıktan sonra ABD'ye giden Kerem Bürsin'in trafik kazası geçirdiği iddia edildi. Konuyla ilgili menajeri bakın neler söyledi...

01.04.2022 09:52 - Son Güncelleme: 01.04.2022 10:25
Hande Erçel ile ayrılan Kerem Bürsin’den yürekleri ağza getiren haber! Menajerinden ilk açıklama geldi! 6 kişi ölmüş 24 kişi ise yaralanmıştı

Menajerinden ilk açıklama geldi! 6 kişi ölmüş 24 kişi ise yaralanmıştı... Hande Erçel ile ayrılan Kerem Bürsin'den yürekleri ağza getiren haber!

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Hande Erçel ile ayrılan Kerem Bürsin’den yürekleri ağza getiren haber! Menajerinden ilk açıklama geldi! 6 kişi ölmüş 24 kişi ise yaralanmıştı

Kerem Bürsin ile Hande Erçel aşkı rol aldıkları dizinin setinde başladı ancak ilişkileri Maldivler tatilinde belgelenen çift, projenin bitmesinin ardından kısa bir süre sonra yollarını ayırdı.

Hande Erçel ile ayrılan Kerem Bürsin’den yürekleri ağza getiren haber! Menajerinden ilk açıklama geldi! 6 kişi ölmüş 24 kişi ise yaralanmıştı

KAZA MI YAPTI?

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Hande Erçel ile ayrıldıktan sonra soluğu Amerika'da almıştı. Bürsin'in ABD'de kaza yaptığı iddia edildi. Ünlü oyuncunun hayranları, Kerem Bürsin'in sağlık durumunu merak edince menajeri açıklama yaptı.

Hande Erçel ile ayrılan Kerem Bürsin’den yürekleri ağza getiren haber! Menajerinden ilk açıklama geldi! 6 kişi ölmüş 24 kişi ise yaralanmıştı

Kerem Bürsin'in menajeri, kaza haberini "Yok öyle bir şey" diyerek yalanladı. Öte yandan önceki gün ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'nde 80 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi ölmüş, 24 kişi ise yaralanmıştı.

Hande Erçel ile ayrılan Kerem Bürsin’den yürekleri ağza getiren haber! Menajerinden ilk açıklama geldi! 6 kişi ölmüş 24 kişi ise yaralanmıştı

Özel hayatıyla sık sık dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel ise kısa süre içinde aşk bombasını patlattı. Erçel; geçen aylarda Hadise ile olaylı ilişkisi sona eren, eski rol arkadaşı Kaan Yıldırım ile gecelerde yakalandı!

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