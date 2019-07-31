Son dakika haberi: Sıla, Hazer Amani ile aşk yaşadığını itiraf etti! Yasak aşk birlikteliğini keyif diye adlandırdı!

Sıla Gençoğlu, Ahmet Kural'ın kendisini darp ettiğini iddia ederek adliyeye başvuruda bulundu, ardından çok geçmeden adı ünlü şef Hazer Amani ile aşk yaşadığı iddia edildi. Geçtiğimiz Ocak ayında bir gece vakti Sıla ve Hazer Amani, Beşiktaş'ta bir otomobilin içinde sarmaş dolaş yakalandı. Deniz Mumcuoğlu ile evli olan Amani, Sıla ile arkadaş olduklarını dile getirirken; Sıla Gençoğlu ise yalnızca gülmeyi tercih etti. Skandal gecenin ardından Hazer Amani'nin eşi Deniz Mumcuoğlu ihaneti affetmeyerek eşinden boşandı. Son dakika haberine göre tam 6 ay sonra Sıla yasak aşk yaşadığı Hazer Amani hakkında ilk kez, "Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyordum. Güzel bir şey yaşıyorum" dedi.

31.07.2019 16:56 - Son Güncelleme: 31.07.2019 17:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





