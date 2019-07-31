Son dakika haberi: Sıla, Hazer Amani ile aşk yaşadığını itiraf etti! Yasak aşk birlikteliğini keyif diye adlandırdı!
Sıla Gençoğlu, Ahmet Kural'ın kendisini darp ettiğini iddia ederek adliyeye başvuruda bulundu, ardından çok geçmeden adı ünlü şef Hazer Amani ile aşk yaşadığı iddia edildi. Geçtiğimiz Ocak ayında bir gece vakti Sıla ve Hazer Amani, Beşiktaş'ta bir otomobilin içinde sarmaş dolaş yakalandı. Deniz Mumcuoğlu ile evli olan Amani, Sıla ile arkadaş olduklarını dile getirirken; Sıla Gençoğlu ise yalnızca gülmeyi tercih etti. Skandal gecenin ardından Hazer Amani'nin eşi Deniz Mumcuoğlu ihaneti affetmeyerek eşinden boşandı. Son dakika haberine göre tam 6 ay sonra Sıla yasak aşk yaşadığı Hazer Amani hakkında ilk kez, "Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyordum. Güzel bir şey yaşıyorum" dedi.
Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz Ocak ayında Hazer Amani ile bir araçta sarmaş dolaş görüntülenmişti. O zamanlar Deniz Mumcuoğlu ile evli olan Hazer Amani, görüntülerinin ortaya çıkmasıyla arkadaş oldukları yönünde açıklamada bulundu. Ancak Sıla bu konu hakkında gülmekle yetindi. Bir yuvanın yıkılmasına neden olarak gösterilen Sıla'nın bu tepkisi "Gülüyor, ağlanacak haline" dedirtti... Tam 6 ay sonra şarkıcı Sıla, yasak aşkı Hazer Amani hakkında itirafta bulundu!
Sıla, Ahmet Kural'la kavgasından 18 saat sonra eğlenirken çekilen videosu ortaya çıktığında üzerinde oynama yapıldığını iddia etmişti. Ahmet Kural'dan kendisini darp ettiği iddiasıyla şikayetçi olarak olay yaratan Sıla'nın vukuatları bitmiyor. 'Kadına şiddet' iddiasıyla gündemi meşgul eden popçu, çok geçmeden ünlü yemek şefi Hazer Amani ile Beşiktaş'ta aracının içinde objektife yakalandı. Evli yemek şefinin kucağında uyuyakalan Sıla'nın aşırı alkol nedeniyle kafasını kaldırmaya bile hali yoktu..
İkili, daha sonra popçunun Nişantaşı'ndaki evine geçti. Sitenin güvenliği görüntü almasını engellerken Sıla; Amani'nin yardımıyla eve çıkabildi. Şok fotoğrafların üzerine Amani, "Sıla ile arkadaşız. Eşimle de bir problemim yok. Sıla, eşimle arkadaş değil. Kendisiyle bir proje için buluştuk. Ama detayını açıklayamam" diye ilginç bir savunma yaptı.