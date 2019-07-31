Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin'in değişimi şaşırttı! Eski haliyle bambaşka biri...

Dizileri ve filmleri ile Yeşilçam'ın en çok konuşulan yıldızlarından biriydi Aydan Şener. Daha sonra setlerden elini eteğini çeken Aydan Şener, şimdilerde sosyal medyayı sallıyor. Öte yandan Aydan Şener, setlerdeki yerini kızı Ecem Akbin'e bıraktığı ortaya çıktı. Annesi gibi ünlü olan Ecem Akbin'in yıllar öncesine ait fotoğrafları ise görenler şaşırttı. İşte başta Aydan Şener'in kızı olmak üzere, ünlülerin çocukları.

31.07.2019 16:22 - Son Güncelleme: 31.07.2019 16:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





