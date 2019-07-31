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Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin'in değişimi şaşırttı! Eski haliyle bambaşka biri...

Dizileri ve filmleri ile Yeşilçam'ın en çok konuşulan yıldızlarından biriydi Aydan Şener. Daha sonra setlerden elini eteğini çeken Aydan Şener, şimdilerde sosyal medyayı sallıyor. Öte yandan Aydan Şener, setlerdeki yerini kızı Ecem Akbin'e bıraktığı ortaya çıktı. Annesi gibi ünlü olan Ecem Akbin'in yıllar öncesine ait fotoğrafları ise görenler şaşırttı. İşte başta Aydan Şener'in kızı olmak üzere, ünlülerin çocukları.

31.07.2019 16:22 - Son Güncelleme: 31.07.2019 16:40
Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin'in değişimi şaşırttı! Eski haliyle bambaşka biri...

Yeşilçam'ın en güzel yıldızlarından biri olan Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin'de ünlü çıktı... Öte yandan Ecem Akbin'in yıllar öncesine ait fotoğrafları ve değişimi görenleri şaşkına çeviriyor. Görünce çok şaşıracaksınız.

Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin'in değişimi şaşırttı! Eski haliyle bambaşka biri...

ÖZLEM KAYMAZ VE KIZI TARA

Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin'in değişimi şaşırttı! Eski haliyle bambaşka biri...

ÖZLEM KAYMAZ VE KIZI TARA

Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin'in değişimi şaşırttı! Eski haliyle bambaşka biri...

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin'in değişimi şaşırttı! Eski haliyle bambaşka biri...

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