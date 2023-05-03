Vav TV İzle
Haberler Magazin SON DAKİKA: Gülşen'in yargılandığı davada karar! İmam Hatipliler'e hakaret etmişti

SON DAKİKA: Gülşen'in yargılandığı davada karar! İmam Hatipliler'e hakaret etmişti

Gülşen hakkında karar çıktı. Şarkıcı Gülşen'in bir konserinde İmam Hatipliler ile ilgili skandal sözler sarf etmişti. "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullanan Gülşen'in bu sözleri milyonların tepkisini çekmişti. Gülşen'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle İstanbul 11.Asliye Ceza Mahkemesi'nce yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı. İşte Gülşen'e verilen ceza.

03.05.2023 10:34 - Son Güncelleme: 03.05.2023 10:52
SON DAKİKA: Gülşen’in yargılandığı davada karar! İmam Hatipliler’e hakaret etmişti

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan'daki konserinde "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Gülşen’in yargılandığı davada karar! İmam Hatipliler’e hakaret etmişti

Gülşen'in tepki çeken sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

SON DAKİKA: Gülşen’in yargılandığı davada karar! İmam Hatipliler’e hakaret etmişti

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Soruşturma çerçevesinde Gülşen 25 Ağustos 2022'de önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

SON DAKİKA: Gülşen’in yargılandığı davada karar! İmam Hatipliler’e hakaret etmişti

TAHLİYE EDİLDİ
Daha sonra karara yapılan itiraz dilekçesinin de kabul edilmesiyle tutukluluğunun 4. gününde 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

SON DAKİKA: Gülşen’in yargılandığı davada karar! İmam Hatipliler’e hakaret etmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ise Gülşen'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

SON DAKİKA