SON DAKİKA: Gülşen'in yargılandığı davada karar! İmam Hatipliler'e hakaret etmişti
Gülşen hakkında karar çıktı. Şarkıcı Gülşen'in bir konserinde İmam Hatipliler ile ilgili skandal sözler sarf etmişti. "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullanan Gülşen'in bu sözleri milyonların tepkisini çekmişti. Gülşen'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle İstanbul 11.Asliye Ceza Mahkemesi'nce yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı. İşte Gülşen'e verilen ceza.
03.05.2023 10:34 - Son Güncelleme: 03.05.2023 10:52
Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan'daki konserinde "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklinde ifadeler kullanmıştı.