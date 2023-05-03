Hande Erçel'in bornozlu pozu sosyal medyayı salladı "Neden üzerine doğru düzgün bir şey giymiyorsun" Hakan Sabancı'yla aşk yaşıyordu
Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Sonrasında karış karış Avrupa'nın pek çok kentini gezen çift şimdilerde İstanbul'da. Önceki gün paylaşım serisi yapan Hande Erçel'in bornozlu pozu sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...
03.05.2023 11:03 - Son Güncelleme: 03.05.2023 11:03