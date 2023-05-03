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Haberler Magazin Hande Erçel'in bornozlu pozu sosyal medyayı salladı "Neden üzerine doğru düzgün bir şey giymiyorsun" Hakan Sabancı'yla aşk yaşıyordu

Hande Erçel'in bornozlu pozu sosyal medyayı salladı "Neden üzerine doğru düzgün bir şey giymiyorsun" Hakan Sabancı'yla aşk yaşıyordu

Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Sonrasında karış karış Avrupa'nın pek çok kentini gezen çift şimdilerde İstanbul'da. Önceki gün paylaşım serisi yapan Hande Erçel'in bornozlu pozu sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...

03.05.2023 11:03 - Son Güncelleme: 03.05.2023 11:03
Hande Erçel’in bornozlu pozu sosyal medyayı salladı Neden üzerine doğru düzgün bir şey giymiyorsun Hakan Sabancı’yla aşk yaşıyordu

Kariyerinden daha çok özel hayatıyla gündeme gelen Hande Erçel, şu sıralar iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor. Avrupa'nın pek çok şehrini gezen çift son olarak İtalya'daydı.

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Hande Erçel’in bornozlu pozu sosyal medyayı salladı Neden üzerine doğru düzgün bir şey giymiyorsun Hakan Sabancı’yla aşk yaşıyordu

Paris tatili dönüşünde görüntülenen ikili, gizledikleri aşklarını artık burada ilan etmiş oldu.

Hande Erçel’in bornozlu pozu sosyal medyayı salladı Neden üzerine doğru düzgün bir şey giymiyorsun Hakan Sabancı’yla aşk yaşıyordu

Paris dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen taze aşıklar, soluğu son olarak kuzey ışıklarını izlemek için Finlanya'da almışlardı.

Hande Erçel’in bornozlu pozu sosyal medyayı salladı Neden üzerine doğru düzgün bir şey giymiyorsun Hakan Sabancı’yla aşk yaşıyordu

Danimarka'ya da giden çift sonrasında Milano yolunu tutmuştu.

Hande Erçel’in bornozlu pozu sosyal medyayı salladı Neden üzerine doğru düzgün bir şey giymiyorsun Hakan Sabancı’yla aşk yaşıyordu

Milano'dan sonra Türkiye'ye geri dönen çiçeği burnunda aşıklar son olarak İtalya'daydı.

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