SON DAKİKA: Fatma Girik Bodrum'da sonsuzluğa uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi, Memduh Ün'ün yanına defnedildi
Türk sinemasının "4 yapraklı yoncası"nın "mavi gözlüsü", sanatçı Fatma Girik, Bodrum'da toprağa verildi! Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Fatma Girik'in vasiyeti yerine getirildi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı. Gözyaşları sel oldu...
28.01.2022 16:22
- Son Güncelleme: 28.01.2022 17:04
Fatma Girik Bodrum'da sonsuzluğa uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi, Memduh Ün'ün yanına defnedildi...
Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik, 24 Ocak günü 79 yaşında geçirdiği Covid-19 hastalığına bağlı olarak çoklu organ yetmezliği sonucu vefat etmişti.
Türk sinemasının sembol isimlerinden olan, eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik için ilk tören, 1989-94 yılları arasında başkanlığını yaptığı Şişli Belediyesi'nde gerçekleştirildi.