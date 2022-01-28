Masumlar Apartmanı'nın Naci'si aşkı o ünlü oyuncuda buldu işte Tansel Öngel'in sevgilisi! Yasak Elma'nın yıldızıyla bomba patladı
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı'nın Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu'dan sonra en çok dikkat çeken isimlerinden biri Naci karakterine hayat veren Tansel Öngel oldu. Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye'nin kavuşamadığı sevgilisi, büyük aşkı Naci Hoca'ya veren 44 yaşındaki oyuncu daha önce Benim İçin Üzülme, Elveda Derken, Babamın Kanatları, Kanıt ve daha pek çok yapımda izleyici karşısına çıktı. Neşe Çakır'dan ayrıldıktan sonra adı kimseyle anılmayan Tansel Öngel aşkı o ünlü oyuncu da buldu. İşte Tansel Öngel'in yeni sevgilisi...
28.01.2022 15:20
- Son Güncelleme: 28.01.2022 15:20
Tansel Öngel, Masumlar Apartmanı'nda Naci öğretmene hayat veriyor. Her salı akşamı yayınlanan dizide yaşanan olaylar seyirciyi etkilemeyi başarıyor. Naci hoca son dönemde ekranlardaki romantik prens oldu. "Orada bir yerde beni hatırlayan bir Safiye var mı?" ifadesi seyirciye duygusal anlar yaşatan Naci Hoca, şiirlerle Safiye'nin gönlünü almaya çalışırken bir yanda da izleyicinin kalbini kazanıyor.