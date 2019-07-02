Son dakika: Emre Aşık velayeti kazanınca Yağmur Sarnıç kriz geçirdi! Dehşet veren anlar kameralara böyle yansıdı...
Emre Aşık ile eşi Yağmur Sarnıç'tan son dakika haberi geldi. Emre Aşık, kendisini aldattığı ve çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edilen Yağmur Sarnıç'tan çocuklarını alabilmek için dava açmıştı. Mahkeme çocukların velayetini, Yağmur Sarnıç ile boşanma aşamasında olan Emre Aşık'a verdi. Sonuçlanan mahkeme kararı doğrultusunda çocuklar anne Yağmur Sarnıç'tan alınırken ortalık karıştı. Yağmur Sarnıç çocuğunu vermemek için direndi. Bu süreçte ağlayan küçük çocuğun korku dolu anları kameralara böyle yansıdı...
Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç davasında son dakika gelişmesi! Emre Aşık, boşanmak üzere olduğu 6 yıllık eşi Yağmur Aşık'a üç çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açtı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyette bulunan Aşık, çocukların darp edilmiş fotoğraflarını delil olarak sundu.
NELER YAŞANMIŞTI?
Eski futbolcu Emre Aşık, boşanmak üzere olduğu altı yıllık eşi ve üç çocuğunun annesi Yağmur Aşık'ın çocuklarını darbettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre; Emre Aşık, Yağmur Aşık bir gün canlı yayındayken eve eşyalarını almaya gittiğinde çocuklarının darbedildiğini gördü. Bakıcı S.S., çocukları annelerinin dövdüğünü söyledi. Eşiyle karşılaşmak istemeyen Emre Aşık, çocuklarına darp raporu alamadan evden ayrıldı. İddianamede yer alan fotoğraflarda; çocuklardan birinin sol gözünün üstünde kızarıklık, diğerinin alnında morarma ve kızarıklık olduğu görülüyor.
OKUL MÜDÜRÜNDEN ŞOK SÖZLER!
Okula giden çocuklardan E.A.'nın okul müdürü A.D. tanık ifadesinde şunları söyledi:
"E.A. altına kaçırmaya başladı. Eve gitmek istemiyordu. Bana, 'Annem beni döver, bu kakalı kıyafetlerimi görmesin' dedi. Çok agresif olmuştu, herkese zarar veriyordu. Annesine onu pedagoga götürmesini söyledim. Annesi bana, 'Biz pedagogla mı büyüdük, dayak ile büyüdük. Akşam eve gelince ona gerekeni yapacağım. O bir canavar, ben dövüyorum, söz dinlemezse siz de dövün.
Baş edemezseniz geleyim. Tek benden çekiniyor' diye karşılık verdi. Kendisine 'Çocukları dövmeyin' deyince de 'Onu ben doğurdum, istediğimi yaparım' dedi."