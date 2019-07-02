Son dakika: Emre Aşık velayeti kazanınca Yağmur Sarnıç kriz geçirdi! Dehşet veren anlar kameralara böyle yansıdı...

OKUL MÜDÜRÜNDEN ŞOK SÖZLER!

Okula giden çocuklardan E.A.'nın okul müdürü A.D. tanık ifadesinde şunları söyledi:

"E.A. altına kaçırmaya başladı. Eve gitmek istemiyordu. Bana, 'Annem beni döver, bu kakalı kıyafetlerimi görmesin' dedi. Çok agresif olmuştu, herkese zarar veriyordu. Annesine onu pedagoga götürmesini söyledim. Annesi bana, 'Biz pedagogla mı büyüdük, dayak ile büyüdük. Akşam eve gelince ona gerekeni yapacağım. O bir canavar, ben dövüyorum, söz dinlemezse siz de dövün.

Baş edemezseniz geleyim. Tek benden çekiniyor' diye karşılık verdi. Kendisine 'Çocukları dövmeyin' deyince de 'Onu ben doğurdum, istediğimi yaparım' dedi."