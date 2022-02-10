SON DAKİKA: Buse Varol gemileri yaktı yüzükler çıktı boşanma kapıda! Alişan'ın boşanma açıklamasının ardından Buse'den dikkat çeken hamle
SON DAKİKA: Buse Varol gemileri yaktı yüzükler çıktı, boşanma kapıda! Alişan'ın boşanma açıklamasının ardından Buse'den dikkat çeken hamle geldi. 2018 yılında görkemli bir düğün ile nikah masasına oturan Alişan ile Buse Varol'un günlerdir boşanacağı iddia ediliyordu. Çift, kızları Eliz'in 1. yaş gününü ayrı ayrı kutlamış, ortaya çıkan görüntüler ise ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Alişan ile Buse Varol'un sessiz sedasız boşanma dilekçesi verdiği ortaya çıktı. Yaşanan gelişmenin ardından Alişan Instagram'dan açıklama yaptı."Bizi bize bırakın, kararı biz verelim" diyen Alişan'ın ardından Buse Varol'un alyansını takmaması dikkat çekti.
10.02.2022 09:00
- Son Güncelleme: 10.02.2022 09:04
BOŞANMA KAPIDA!
Buse Varol gemileri yaktı yüzükler çıktı! Alişan'ın boşanma açıklamasının ardından Buse'den dikkat çeken hamle geldi.
2018 yılında nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğulları Burak'ı, 2021'de de kızları Eliz'i kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol'un, bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı ileri sürülüyordu.
İKİ FARKLI BUSE
Geçtiğimiz pazartesi günü bir AVM'de görüntülenen Buse Varol'un parmağındaki alyansının önceki gün yaptığı AVM turunda olmaması dikkat çekti.