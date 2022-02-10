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Haberler Magazin SON DAKİKA: Buse Varol gemileri yaktı yüzükler çıktı boşanma kapıda! Alişan'ın boşanma açıklamasının ardından Buse'den dikkat çeken hamle

SON DAKİKA: Buse Varol gemileri yaktı yüzükler çıktı boşanma kapıda! Alişan'ın boşanma açıklamasının ardından Buse'den dikkat çeken hamle

SON DAKİKA: Buse Varol gemileri yaktı yüzükler çıktı, boşanma kapıda! Alişan'ın boşanma açıklamasının ardından Buse'den dikkat çeken hamle geldi. 2018 yılında görkemli bir düğün ile nikah masasına oturan Alişan ile Buse Varol'un günlerdir boşanacağı iddia ediliyordu. Çift, kızları Eliz'in 1. yaş gününü ayrı ayrı kutlamış, ortaya çıkan görüntüler ise ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Alişan ile Buse Varol'un sessiz sedasız boşanma dilekçesi verdiği ortaya çıktı. Yaşanan gelişmenin ardından Alişan Instagram'dan açıklama yaptı."Bizi bize bırakın, kararı biz verelim" diyen Alişan'ın ardından Buse Varol'un alyansını takmaması dikkat çekti.

10.02.2022 09:00 - Son Güncelleme: 10.02.2022 09:04
SON DAKİKA: Buse Varol gemileri yaktı yüzükler çıktı boşanma kapıda! Alişan’ın boşanma açıklamasının ardından Buse’den dikkat çeken hamle

BOŞANMA KAPIDA!

Buse Varol gemileri yaktı yüzükler çıktı! Alişan'ın boşanma açıklamasının ardından Buse'den dikkat çeken hamle geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Buse Varol gemileri yaktı yüzükler çıktı boşanma kapıda! Alişan’ın boşanma açıklamasının ardından Buse’den dikkat çeken hamle

2018 yılında nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğulları Burak'ı, 2021'de de kızları Eliz'i kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol'un, bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı ileri sürülüyordu.

SON DAKİKA: Buse Varol gemileri yaktı yüzükler çıktı boşanma kapıda! Alişan’ın boşanma açıklamasının ardından Buse’den dikkat çeken hamle

Önceki gün Alişan'dan gelen boşanma açıklamasının ardından Buse Varol Akmerkez'de görüntülendi.

SON DAKİKA: Buse Varol gemileri yaktı yüzükler çıktı boşanma kapıda! Alişan’ın boşanma açıklamasının ardından Buse’den dikkat çeken hamle

Muhabirlerin "Boşanma haberleri doğru mu? Evleri ayırdınız mı?" soruları karşısında Varol, "Bu haberlerden sıkıldım. Konuşmak istemiyorum. Öyle bir şey olur mu? Hiç de öyle bir şey yok" yanıtını verdi.

SON DAKİKA: Buse Varol gemileri yaktı yüzükler çıktı boşanma kapıda! Alişan’ın boşanma açıklamasının ardından Buse’den dikkat çeken hamle

İKİ FARKLI BUSE

Geçtiğimiz pazartesi günü bir AVM'de görüntülenen Buse Varol'un parmağındaki alyansının önceki gün yaptığı AVM turunda olmaması dikkat çekti.

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