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Haberler Magazin Merve Boluğur yırtmacı abarttı! Bacak dekoltesiyle sosyal medyaya damga vurdu! Gören dönüp bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı

Merve Boluğur yırtmacı abarttı! Bacak dekoltesiyle sosyal medyaya damga vurdu! Gören dönüp bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı

Merve Boluğur yırtmacı abarttı! Bacak dekoltesiyle sosyal medyaya damga vurdu! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Merve Boluğur, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Instagram'da 3,7milyon takipçi sayısına ulaşan Boluğur, derin yırtmaçlı elbisesi ile bar taburesi üzerinde verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun sosyal medyaya damga vuran paylaşımına yorum üstüne yorum yağdı. İşte Merve Boluğur'un çok konuşulan o paylaşımı...

10.02.2022 01:49 - Son Güncelleme: 10.02.2022 01:49
Merve Boluğur yırtmacı abarttı! Bacak dekoltesiyle sosyal medyaya damga vurdu! Gören dönüp bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı

Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Merve Boluğur yırtmacı abarttı! Bacak dekoltesiyle sosyal medyaya damga vurdu! Gören dönüp bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı

Ünlü oyuncu, derin yırtmaçlı elbisesi ile bar taburesi üzerinde verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Merve Boluğur yırtmacı abarttı! Bacak dekoltesiyle sosyal medyaya damga vurdu! Gören dönüp bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı

Ünlü oyuncu, derin yırtmaçlı elbisesi ile bar taburesi üzerinde verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Merve Boluğur yırtmacı abarttı! Bacak dekoltesiyle sosyal medyaya damga vurdu! Gören dönüp bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı

Instagram'da 3,7milyon takipçi sayısına ulaşan Boluğur'un paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.

Merve Boluğur yırtmacı abarttı! Bacak dekoltesiyle sosyal medyaya damga vurdu! Gören dönüp bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı

YORUM ÜSTÜNE YORUM YAĞDI!
Boluğur'un paylaşımı binlerce yorum alırken sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı paylaşımı beğenirken bir kısmı oyuncunun elbisesini fazla iddialı bularak eleştirdi.

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