SON DAKİKA: Alkollü CHP'li başkan Selman Hasan Arslan Sibel Can konserinde ortaya çıktı! Rezaletin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde sahne alan Sibel Can ile konuşmak için sahneye çıkmak isteyen Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan'a sanatçının korumaları izin vermeyince olay çıkmıştı. Alkollü olduğu belirtilen Başkan Arslan'ın ortalığı birbirine kattığı konserin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
18.07.2022 14:20 - Son Güncelleme: 18.07.2022 14:38
Edremit ilçesi Altınoluk amfi tiyatroda yaz turnesi kapsamında Sibel Can konser verdi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı konserde en sevilen şarkılarını seslendiren Sibel Can, kalabalığı coştururken tatsız bir olay yaşandı.
Belediyenin her hangi bir dahili ve katkısı olmamasına rağmen Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Sibel Can'a sahnede teşekkür edip çiçek takdim etmek istedi.
Konserin devam ettiği anda gelen bu talep görevliler tarafından reddedilince Başkan Selman Hasan Arslan, bir anda sinirlendi konser ekibiyle tartışıp belediye zabıtalarını çağırdı.