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Haberler Magazin SON DAKİKA: Alkollü CHP'li başkan Selman Hasan Arslan Sibel Can konserinde ortaya çıktı! Rezaletin yeni görüntüleri ortaya çıktı

SON DAKİKA: Alkollü CHP'li başkan Selman Hasan Arslan Sibel Can konserinde ortaya çıktı! Rezaletin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberleri... Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde sahne alan Sibel Can ile konuşmak için sahneye çıkmak isteyen Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan'a sanatçının korumaları izin vermeyince olay çıkmıştı. Alkollü olduğu belirtilen Başkan Arslan'ın ortalığı birbirine kattığı konserin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

18.07.2022 14:20 - Son Güncelleme: 18.07.2022 14:38
SON DAKİKA: Alkollü CHP’li başkan Selman Hasan Arslan Sibel Can konserinde ortaya çıktı! Rezaletin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde çağırdığı zabıta memurlarıyla birlikte konser ekibiyle tartışan Başkan Arslan kendisini sakinleştirmeye çalışan jandarmayı tartaklayıp konser görevlilerini saldırdığı görülüyor.

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SON DAKİKA: Alkollü CHP’li başkan Selman Hasan Arslan Sibel Can konserinde ortaya çıktı! Rezaletin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Seyircilerin tepki göstermesi ve yuhlaması üzerine konser alanını terk etmek zorunda kalan Başkan Arslan'ın öfkesi dinmek bilmiyor.

SON DAKİKA: Alkollü CHP’li başkan Selman Hasan Arslan Sibel Can konserinde ortaya çıktı! Rezaletin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Edremit ilçesi Altınoluk amfi tiyatroda yaz turnesi kapsamında Sibel Can konser verdi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı konserde en sevilen şarkılarını seslendiren Sibel Can, kalabalığı coştururken tatsız bir olay yaşandı.

SON DAKİKA: Alkollü CHP’li başkan Selman Hasan Arslan Sibel Can konserinde ortaya çıktı! Rezaletin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Belediyenin her hangi bir dahili ve katkısı olmamasına rağmen Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Sibel Can'a sahnede teşekkür edip çiçek takdim etmek istedi.

SON DAKİKA: Alkollü CHP’li başkan Selman Hasan Arslan Sibel Can konserinde ortaya çıktı! Rezaletin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Konserin devam ettiği anda gelen bu talep görevliler tarafından reddedilince Başkan Selman Hasan Arslan, bir anda sinirlendi konser ekibiyle tartışıp belediye zabıtalarını çağırdı.

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