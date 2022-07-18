Hakan Ural’ın annesi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Sibel Can'ın eski kayınvalidesi de aslında ünlüymüş! Selçuk Ural...
Çoğumuz onu Sibel Can ile yaptığı evlilikle tanıdık ama onun upuzun bir kariyeri var. Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüyen Hakan Ural, zor bir çocukluk geçirdi ve birçok işte çalışmak zorunda kaldı. Çocukluğunda ayakkabı boyayan, elektrikçide çalışan ve su satan Ural, 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı. Bir dönem babası Selçuk Ural'la sorunlar da yaşayan Hakan Ural annesi ile gündeme geldi. Hakan Ural'ın Yeşilçam yıldızının oğlu olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Hakan Ural'ın annesi kimmiş...
Ünlü oyuncu Hakan Ural, şimdilerde Nur Tuğba Algül ile Neler Hayatta programınının sunuculuğunu üstleniyor. Ünlü sanatçı Sibel Can'dan 1999 yılında boşanan Hakan Ural, Instagram hesabından bir pozunu yayınlayarak, sevenlerini maziye götürdü. Yakışıklılığıyla ekranlarda boy gösteren Hakan Ural'ın hakkındaki gerçeği öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.
16 yaşında mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuğu da ekleyen Hakan Ural, şöhret basamaklarını hızla tırmanırken dönemin popüler isimlerinden Sibel Can'a gönlünü kaptırdı ve ünlü şarkıcıyla 1988 yılında Zerrin Özer'in evinde sessiz sedasız evlendi.
Ural'ın 11 yıl aynı yastığa baş koyduğu Sibel Can ile yaptığı evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı oldu. Ünlü sanatçı Sibel Can'dan 1999 yılında boşanan oyuncu Hakan Ural, sosyal medya hesabı Instagram'dan çocukluk yıllarına ait fotoğraflarını paylaştı.
"Ben de çocukmuşum. Annem de varmış" diyen Hakan Ural'ın paylaşımına yorum yağarken hayatı hakkındaki gerçek ilk defa öğrenenleri şaşırttı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken Hakan Ural'ın Yeşilçam yıldızının oğlu olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.İşte başta Hakan Ural olmak üzere ünlü isimlerin anneleri...