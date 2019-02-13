Alişan baba oldu! Buse Varol ile Alişan'ın oğulları Burak dünyaya geldi!
Alişan ile Buse Varol çiftinin bebeği dünyaya geldi. 18 Mayıs 2018 tarihinde evlenen Alişan - Buse Varol çifti, bebeklerine Burak adını verdi. 13 Şubat Çarşamba günü saat 10.19'da 4 bin 265 gram olarak dünyaya gelen Burak bebeğin ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
13.02.2019 11:50
- Son Güncelleme: 13.02.2019 11:50
Alişan ve Buse Varol bebeklerini kucaklarına aldı. Buse Varol'un doğumuna giren Alişan'ın fotoğrafları ise sosyal medya gündemine düştü.
Ünlü sanatçı Alişan ile Buse Varol çiftinin bebeği dünyaya geldi.
Doğum, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde 13 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 10.19'da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Furkan Kayabaşoğlu tarafından gerçekleştirildi.
Çift, bebeklerine Burak adını verdi. Buse Varol'un doktoru şu açıklamayı yaptı: "Alişan ile Buse Varol çiftinin bebeği, 4 bin 265 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz."