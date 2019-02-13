Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt'ün değişimi görenleri şaşkına çevirdi!

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın çocukları Engincan, Melisa ve Emir'in büyümelerine tüm Türkiye tanıklık etti etmesine ama özellikle Emir Aksüt'ün son hali şaşırılmayacak gibi değil. Sibel Can'ın, Sulhi Aksüt ile olan evliliğinden olan oğlu Emir'in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Herkesin küçüklüğüyle hatırladığı Emir Aksüt şimdi annesinin boyu kadar oldu. İşte başta Sibel Can olmak üzere, ünlülerin çocukları.

13.02.2019 10:19 - Son Güncelleme: 13.02.2019 10:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





