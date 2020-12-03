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Solmaz Çiros kilo aldı, bambaşka biri oldu! İzdivaç programında kalça danslarıyla olay olan Solmaz'ın son hali...

Seda Sayan'ın bir dönem sunduğu Evleneceksen Gel isimli izdivaç programında kalça dansları ile sık sık gündeme gelen Solmaz Çiros'un son halini görenler şoke oldu. Tabir yerindeyse 'dal gibi fiziği' ile her duyduğu müzikle dans etmeye başlayan Evleneceksen Gel'in Solmaz'ı bambaşka biri oldu! Fenomen gelin adaylarından Solmaz, aldığı kilolarla herkesi şaşırtıyor. Solmaz Çiros'un eski zayıf görüntüsünden şimdi eser yok. İşte Seda Sayan'ın sunduğu Evleneceksen Gel isimli izdivaç programının eski zayıf görüntüsünden eser kalmayan fenomen gelini Solmaz Çiros'un son hali...

03.12.2020 14:08 - Son Güncelleme: 03.12.2020 14:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





