Solmaz Çiros kilo aldı, bambaşka biri oldu! İzdivaç programında kalça danslarıyla olay olan Solmaz'ın son hali...
Seda Sayan'ın bir dönem sunduğu Evleneceksen Gel isimli izdivaç programında kalça dansları ile sık sık gündeme gelen Solmaz Çiros'un son halini görenler şoke oldu. Tabir yerindeyse 'dal gibi fiziği' ile her duyduğu müzikle dans etmeye başlayan Evleneceksen Gel'in Solmaz'ı bambaşka biri oldu! Fenomen gelin adaylarından Solmaz, aldığı kilolarla herkesi şaşırtıyor. Solmaz Çiros'un eski zayıf görüntüsünden şimdi eser yok. İşte Seda Sayan'ın sunduğu Evleneceksen Gel isimli izdivaç programının eski zayıf görüntüsünden eser kalmayan fenomen gelini Solmaz Çiros'un son hali...
Evleneceksen Gel isimli izdivaç programının fenomen gelini Solmaz son haliyle herkesi şaşırttı. En büyük hayalinin İzmir Tepecik'te düğün yapmak olduğunu söyleyen Solmaz, yayın esnasında her fırsatta kendisini sahneye atıyor ve dakikalarca dans ediyordu. Sık sık göbek atmasıyla bilinen gelin adayı Solmaz Çiros, son haliyle takipçilerinin diline düştü. Aldığı kilolarla bambaşka biri haline gelen Solmaz Çiros'un son halini görünce şoke olacaksınız! İşte tanınmış isimlerin yıllar içerisindeki değişimleri...