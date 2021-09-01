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Sinem Umaş’ın son haline bakın gerçekten inanılmaz! Semra kaynanaya saç baş yolduran Sinem adeta bambaşka biri oldu

Sinem Umaş'ın son haline bakın gerçekten inanılmaz! "Gelinim Olur Musun?" adlı yarışmayla adını duyuran Sinem Umaş, programın arından oyuncu ve şarkıcı olarak şöhret olma yolunda şansını denedi ancak başarılı olamadı. Yarışmaya Semra kaynana ile girdiği tartışmalarla damga vuran Umaş, 17 yıl sonra ortaya çıktı. Şimdilerde sosyal medyada fenomen hale gelen Umaş'ın son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Umaş'ın "Gelinim Olur Musun?" yarışmasındaki Sinem gelin olduğunu ilk kez öğrenen takipçileri ise şaşkınlığını gizleyemedi. Umaş için "Bu nasıl bir değişim!", "Adeta bambaşka biri olmuş" yorumları yapıldı. İşte Sinem Umaş'ın son hali...

01.09.2021 01:38 - Son Güncelleme: 01.09.2021 01:38
Sinem Umaş’ın son haline bakın gerçekten inanılmaz! Semra kaynanaya saç baş yolduran Sinem adeta bambaşka biri oldu

Bir dönem "Gelinim Olur Musun?" adlı yarışmada yarışan Sinem Umaş, Semra kaynana ile yaşadığı sorunlarla hafızalara kazındı.

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Sinem Umaş’ın son haline bakın gerçekten inanılmaz! Semra kaynanaya saç baş yolduran Sinem adeta bambaşka biri oldu

Yarışma sonrası oyuncu ve şarkıcı olarak şöhret olma yolunda şansını deneyen ancak başarılı olamayan Umay, 17 yıl sonra tekrar gündeme geldi.

Sinem Umaş’ın son haline bakın gerçekten inanılmaz! Semra kaynanaya saç baş yolduran Sinem adeta bambaşka biri oldu

Şimdilerde sosyal medyada fenomen hale gelen Umaş'ın son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Umaş'ın "Gelinim Olur Musun?" yarışmasındaki Sinem gelin olduğunu ilk kez öğrenen takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi.

Sinem Umaş’ın son haline bakın gerçekten inanılmaz! Semra kaynanaya saç baş yolduran Sinem adeta bambaşka biri oldu

Fenomen gelin Sinem Umaş için "Bu nasıl bir değişim!", "Adeta bambaşka biri olmuş" yorumları yapıldı. İşte başta Sinem Umaş olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Sinem Umaş’ın son haline bakın gerçekten inanılmaz! Semra kaynanaya saç baş yolduran Sinem adeta bambaşka biri oldu

Hande Erçel

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