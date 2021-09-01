Sinem Umaş’ın son haline bakın gerçekten inanılmaz! Semra kaynanaya saç baş yolduran Sinem adeta bambaşka biri oldu
Sinem Umaş'ın son haline bakın gerçekten inanılmaz! "Gelinim Olur Musun?" adlı yarışmayla adını duyuran Sinem Umaş, programın arından oyuncu ve şarkıcı olarak şöhret olma yolunda şansını denedi ancak başarılı olamadı. Yarışmaya Semra kaynana ile girdiği tartışmalarla damga vuran Umaş, 17 yıl sonra ortaya çıktı. Şimdilerde sosyal medyada fenomen hale gelen Umaş'ın son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Umaş'ın "Gelinim Olur Musun?" yarışmasındaki Sinem gelin olduğunu ilk kez öğrenen takipçileri ise şaşkınlığını gizleyemedi. Umaş için "Bu nasıl bir değişim!", "Adeta bambaşka biri olmuş" yorumları yapıldı. İşte Sinem Umaş'ın son hali...
01.09.2021 01:38
- Son Güncelleme: 01.09.2021 01:38
Şimdilerde sosyal medyada fenomen hale gelen Umaş'ın son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Umaş'ın "Gelinim Olur Musun?" yarışmasındaki Sinem gelin olduğunu ilk kez öğrenen takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi.
Fenomen gelin Sinem Umaş için "Bu nasıl bir değişim!", "Adeta bambaşka biri olmuş" yorumları yapıldı. İşte başta Sinem Umaş olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...