Sinem Kobal'ın son hali ortalığı salladı sırrı ortaya çıktı! İki kız çocuk dünyaya getiren Sinem Kobal doğum kilolarından bakın nasıl kurtulmuş!
Sinem Kobal'ın son hali ortalığı salladı! Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşadı. 2022 yılında Leyla adını verdiği kızına kavuşarak ikinci kez anne olan Kobal, hem özel hayatı hem kariyeri hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettiriyor. Son görüntüsüyle herkesi kendisine hayran bırakan Sinem Kobal'ın doğum kilolarından kurtulma sırrı ortaya çıktı. İşte iki kız çocuğu annesi olan Sinem Kobal ve ünlülerin doğum kilolarından kurtulma yolları...
16.01.2023 14:34 - Son Güncelleme: 16.01.2023 14:37
ÜNLÜLERİN DOĞUM KİLOLARINDAN KURTULMA SIRLARI
Sinem Kobal'ın son hali ortalığı salladı sırrı ortaya çıktı! İki kız çocuk dünyaya getiren Sinem Kobal doğum kilolarından bakın nasıl kurtulmuş...
2016 yılında evlenen ve iki evladı olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden...
Geçtiğimiz günlerde kızı Lalin ile mutfak hallerini paylaşan Sinem Kobal Instagram'dan paylaştığı karelerde fit görüntüsü dikkat çekiyor.
İşte başta Sinem Kobal olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin doğum kilolarını verme sırları...