Sinem Kobal'ın sırt dekolteli hamilelik pozu bir 'maşallah'ı hak ediyor' İkinci kez anne olacak olan Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi...
2016 yılında nikah masasına oturan ve ilk kızları Lalin'i 2020'de kucaklarına alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, şimdilerde ikinci kez anne-baba olmak için gün sayıyor. 4 aylık hamile olan güzel oyuncu Sinem Kobal, son halini sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede beğeni rekoru kırarken Kobal güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun güzeller güzeli eşi Sinem Kobal'ın son hali...
23.12.2021 16:11
- Son Güncelleme: 23.12.2021 16:11
6 yıl önce meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Sinem Kobal, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında nikah masasına oturmuş ve 2020'de kızları Lalin'i kucaklarına almıştı.
Geçen günlerde ise Sinem Kobal'ın ikinci bebeğine hamile olduğu öğrenilmişti. Hamilelik haberlerini doğrulayan ünlü çiftten Sinem Kobal, ikinci bebeklerinin de kız olacağını açıklamıştı.