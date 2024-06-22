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Sinem Kobal'ın Selena'daki rol arkadaşıydı! Sırra kadem basan 32 yaşındaki Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali...

Bir dönemin sevilen dizisi "Selena"da Sinem Kobal'ın rol arkadaşı olan Cansu Demirci, yıllar sonra ortaya çıktı. 32 yaşındaki Demirci, dizi dünyasında iz bıraktıktan sonra adeta sırra kadem basmıştı. Dizinin final yapmasının ardından ekranlardan uzak yaşam sürdüren 32 yaşındaki ünlü oyuncunun son halini herkes merak ediyordu. İşte Sinem Kobal'ın rol arkadaşı Cansu Demirci'nin son hali...

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 22:00 Güncelleme 22 Haziran 2024, 22:02
Sinem Kobal’ın Selena’daki rol arkadaşıydı! Sırra kadem basan 32 yaşındaki Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali... 1

Bir dönemin sevilen dizisi "Selena"da Sinem Kobal'ın rol arkadaşı olan Cansu Demirci, yıllar sonra ortaya çıktı. 32 yaşındaki Demirci, dizi dünyasında iz bıraktıktan sonra adeta sırra kadem basmıştı. Dizinin final yapmasının ardından ekranlardan uzak yaşam sürdüren 32 yaşındaki ünlü oyuncunun son halini herkes merak ediyordu. İşte Sinem Kobal'ın rol arkadaşı Cansu Demirci'nin son hali...

Sinem Kobal’ın Selena’daki rol arkadaşıydı! Sırra kadem basan 32 yaşındaki Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali... 2

Sinem Kobal, Gizem Güven, Selda Özbek, Cansu Demirci, Gökhan Keser, Dilara Kurtulmuş gibi isimlerin bir araya geldiği Selena dizisi yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitledi.

Sinem Kobal’ın Selena’daki rol arkadaşıydı! Sırra kadem basan 32 yaşındaki Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali... 3

Dizideki oyuncuların özel hayatları da milyonlar tarafından merak ediliyor.

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