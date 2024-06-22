Sinem Kobal'ın Selena'daki rol arkadaşıydı! Sırra kadem basan 32 yaşındaki Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali...

Bir dönemin sevilen dizisi "Selena"da Sinem Kobal'ın rol arkadaşı olan Cansu Demirci, yıllar sonra ortaya çıktı. 32 yaşındaki Demirci, dizi dünyasında iz bıraktıktan sonra adeta sırra kadem basmıştı. Dizinin final yapmasının ardından ekranlardan uzak yaşam sürdüren 32 yaşındaki ünlü oyuncunun son halini herkes merak ediyordu. İşte Sinem Kobal'ın rol arkadaşı Cansu Demirci'nin son hali...