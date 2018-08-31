Sinem Kobalın paylaşımı sosyal medyada beğeni rekoru kırıyor!

Sinem Kobal'ın instagramdan paylaştığı makyajsız fotoğrafı beğenilere doymuyor... İşte o fotoğraf... Bir süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile tatilin keyfini çıkartıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Sinem Kobal, güneşlenirken çektiği selfie'yi hayranlarıyla paylaştı. Sinem Kobal, yayınladığı fotoğrafın altına ''Upsidedown'' yani ''Baş aşağı'' yazdı. Makyajsız fotoğrafını paylaşan Kobal, hayranlarının büyük beğenisini topladı. Güzel oyuncu Sinem Kobal'ın bu paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.