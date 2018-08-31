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Sinem Kobal'ın paylaşımı sosyal medyada beğeni rekoru kırıyor!

Sinem Kobal'ın instagramdan paylaştığı makyajsız fotoğrafı beğenilere doymuyor... İşte o fotoğraf...

31 Ağustos 2018 Cuma, 10:33:24 Güncelleme: 10:51:05
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Sinem Kobalın paylaşımı sosyal medyada beğeni rekoru kırıyor!

Bir süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile tatilin keyfini çıkartıyor.

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Sinem Kobalın paylaşımı sosyal medyada beğeni rekoru kırıyor!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Sinem Kobal, güneşlenirken çektiği selfie'yi hayranlarıyla paylaştı.

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Sinem Kobalın paylaşımı sosyal medyada beğeni rekoru kırıyor!

Sinem Kobal, yayınladığı fotoğrafın altına ''Upsidedown'' yani ''Baş aşağı'' yazdı. Makyajsız fotoğrafını paylaşan Kobal, hayranlarının büyük beğenisini topladı.

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Sinem Kobalın paylaşımı sosyal medyada beğeni rekoru kırıyor!

Güzel oyuncu Sinem Kobal'ın bu paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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Sinem Kobalın paylaşımı sosyal medyada beğeni rekoru kırıyor!
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