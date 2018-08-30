Bakmayın aynı elbiseyi birkaç kez giydiğine... Parayı böyle harcıyormuş
Kate Middleton'ı "tutumlu düşes" olarak biliyorsunuz değil mi? Emin misiniz? Çünkü gerçek pek de öyle değil. Her ne kadar zaman zaman aynı kıyafetleri giyip kamuoyu karşısına çıksa da bir çift çizmeyi 10 yıl boyunca ayağından çıkarmasa da Middleton pek de öyle tutumlu değil.
30 Ağustos 2018 Perşembe, 22:15:45 Güncelleme: 22:18:26
Peki ya İngiliz kraliyet ailesinin diğer üyeleri? İşte en çok para harcayanlar ve gerçekten tutumlu olanlar.
Herkesin ne kadar tutumlu olduğunu konuştuğu Düşes Middleton, 2016 yılında küçük çaplı bir skandala sebep olmuştu. Middleton o yıl içinde çıktığı bir alışverişte tam 1 milyon sterlin harcadı iddialara göre.
Bu durumun Prens William'ı da sinirlendirdiği ve karısıyla ciddi bir konuşma yapıp onun alışveriş alışkanlıklarını eleştirdiği hala konuşuluyor.
Prenses Diana ise... Kalplerin prensesi Diana da birçok kadın gibi alışveriş yapmayı severdi. En çok da kendisi için bir şeyler satın almayı. Öyle ki gideceği mağazaya önceden haber verilir ve diğer müşterilerin içeri girmesine izin verilmezdi.
Prenses Diana da gönlünce alışveriş yapardı. Prenses, sık sık iki çocuğu için de alışverişe çıkar ve onlara da hediye alırdı.