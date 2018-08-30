Bakmayın aynı elbiseyi birkaç kez giydiğine... Parayı böyle harcıyormuş

Kate Middleton'ı "tutumlu düşes" olarak biliyorsunuz değil mi? Emin misiniz? Çünkü gerçek pek de öyle değil. Her ne kadar zaman zaman aynı kıyafetleri giyip kamuoyu karşısına çıksa da bir çift çizmeyi 10 yıl boyunca ayağından çıkarmasa da Middleton pek de öyle tutumlu değil.

30 Ağustos 2018 Perşembe, 22:15:45 Güncelleme: 22:18:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





