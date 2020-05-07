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Sinem Kobal'ın ortaya çıkan görüntüsü herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal meğer...

Sinem Kobal'ın hamileliği gündeme bomba gibi düştü. 15 haftalık hamile olan Sinem Kobal, kız bebek bekliyor. Uzun bir süredir yeni projede yer almayan Kobal, evliliğin tadını çıkartıyor. 32 yaşındaki Sinem Kobal'ın makyajsız halini görenler şoke oldu. Atv ekranlarında yayınlanan, dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan oyuncu, doğal haliyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Ünlü isimler genellikle çok fazla göz önünde bulundukları için her daim makyajlı olmayı tercih ediyorlar. Hal böyle olunca ciltlerinde birtakım yıpranmalar erken başlayabiliyor. Bazı ünlü isimler makyaj güzeli olurken bazıları ise doğuştan güzeller... İşte Sinem Kobal'ın ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri...

07.05.2020 21:23 - Son Güncelleme: 07.05.2020 21:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





