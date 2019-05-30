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Sinem Kobal'ın Marmaris'te zor anları! Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile denize açıldıkları bot...

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, tatil sezonunu açtı. Marmaris'e giden Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti, botla denize açılmaya hazırlanırken halatlara takıldı. Arkadaşlarının eşlik ettiği çift bindikleri botu bir süre hareket ettiremeyince zor anlar yaşadı. İmirzalıoğlu dümenin başında olunca, halatı kurtarma işi Kobal'a düştü. 5 dakika süren uğraşın ardından botu kurtaran Kobal'ı, eşi ve dostları tebrik etti.

30.05.2019 15:52 - Son Güncelleme: 30.05.2019 15:52
Sinem Kobal'ın Marmaris'te zor anları! Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile denize açıldıkları bot...

ÜNLÜ ÇİFT TATİL SEZONUNU AÇTI!

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti tatil sezonunu Marmaris'te açtı.

Sinem Kobal'ın Marmaris'te zor anları! Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile denize açıldıkları bot...

Bir ara kumsalda yürüyüş yapan çift, arkadaşlarıyla denizde taş sektirme yarışı da yaptı.

Sinem Kobal'ın Marmaris'te zor anları! Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile denize açıldıkları bot...

Yürüyüş yaptığı sırada arka arkaya hapşıran Kobal'ın gözlüklerinin gözünden düşmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Sinem Kobal'ın Marmaris'te zor anları! Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile denize açıldıkları bot...

Öğleden sonra bir botla çıkmaya hazırlanan çift, çıkan bir aksaklıktan dolayı uzun süre botu hareket ettiremedi.

Sinem Kobal'ın Marmaris'te zor anları! Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile denize açıldıkları bot...

Ne olduğunu merak eden güzel oyuncu da bottan inerek olaya dahil oldu. Botun hareket etmesiyle dümene geçen yakışıklı oyuncu, bota halatın takıldığını fark etti.

Sinem Kobal'ın Marmaris'te zor anları! Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile denize açıldıkları bot...

SİNEM KOBAL BOTU KURTARDI

Botu halattan kurtarma işi ise Kobal'a düştü. Kobal, botun ön kısmından kendini denize doğru salarak botun altına eğildi. Yaklaşık 5 dakika botu kurtarmaya uğraşan güzel oyuncuyu eşi ve arkadaşları şaşkınlık izledi. Uzun uğraşlar sonucu botu halattan kurtaran Kobal'ı eşi arkadaşları tebrik etti.

Sinem Kobal'ın Marmaris'te zor anları! Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile denize açıldıkları bot...

Çift ve arkadaşları denize açılarak akşam saatlerinde geri döndü. Bir mekanda yemek yiyen çift, deniz kenarında yürüyerek kaldıkları apart eve giriş yaptı.

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