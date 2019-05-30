Sinem Kobal'ın Marmaris'te zor anları! Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile denize açıldıkları bot...

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, tatil sezonunu açtı. Marmaris'e giden Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti, botla denize açılmaya hazırlanırken halatlara takıldı. Arkadaşlarının eşlik ettiği çift bindikleri botu bir süre hareket ettiremeyince zor anlar yaşadı. İmirzalıoğlu dümenin başında olunca, halatı kurtarma işi Kobal'a düştü. 5 dakika süren uğraşın ardından botu kurtaran Kobal'ı, eşi ve dostları tebrik etti.

30.05.2019 15:52 - Son Güncelleme: 30.05.2019 15:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





