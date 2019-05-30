Eleştirilerin odağındaki isim Kylie Jenner ile kızı Stormi’nin havuz keyfi!

Kylie Jenner kızı Stormi ile yaptığı Instagram paylaşımları nedeniyle sık sık hedef tahtasına konuyordu. Jenner bu kez de rap şarkıcısı sevgilisi Travis Scott ile olan beraberliğinden dünyaya gelen bir yaşındaki kızı Stormi ile havuz keyfi fotoğraflarını paylaştı.

30.05.2019 16:00 - Son Güncelleme: 30.05.2019 16:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





