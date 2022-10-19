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Sinem Kobal’ın kardeşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Selena dizisinde birlikte rol almışlar! Meğer Kenan İmirzalıoğlu...

Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle evlenen Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 5 ay önce ise kızı Leyla'ya kavuşan Kobal, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Ünlü oyuncu şimdi ise kardeşiyle gündeme geldi. Kobal'ın, Selena dizisinde kardeşiyle kamera karşısına geçtiğini ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Sinem Kobal'ın kardeşi kimmiş...

19.10.2022 00:45 - Son Güncelleme: 19.10.2022 00:45
Sinem Kobal’ın kardeşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Selena dizisinde birlikte rol almışlar! Meğer Kenan İmirzalıoğlu...

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, 14 Mayıs 2016 tarihinde meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu.

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Sinem Kobal’ın kardeşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Selena dizisinde birlikte rol almışlar! Meğer Kenan İmirzalıoğlu...

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

Sinem Kobal’ın kardeşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Selena dizisinde birlikte rol almışlar! Meğer Kenan İmirzalıoğlu...

5 ay önce ise kızı Leyla'ya kavuşan Kobal, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem oldu.

Sinem Kobal’ın kardeşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Selena dizisinde birlikte rol almışlar! Meğer Kenan İmirzalıoğlu...

Ünlü oyuncu şimdi ise kardeşiyle gündeme geldi. Kobal'ın, Selena dizisinde kardeşiyle kamera karşısına geçtiğini ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sinem Kobal’ın kardeşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Selena dizisinde birlikte rol almışlar! Meğer Kenan İmirzalıoğlu...

İşte başta Sinem Kobal olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

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