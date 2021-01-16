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Sinem Kobal'ın güzelliğini o isim gölgede bırakıyor tüm gözler onun üstünde! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın annesi...

33 yaşındaki, güzel oyuncu Sinem Kobal geçtiğimiz günlerde ilk çocuğu Lalin'i kucağına alarak anne oldu. Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çiftinin sabırsızlıkla beklediği Lalin kime benziyor daha şimdiden merak konusu. Öte yandan Sinem Kobal hakkında araştırma yapanlar Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal'la karşılaşınca şaşkınlığını gizleyemedi. Nuray Kobal güzelliğiyle kızına bile taş çıkartıyor. Hatta sosyal medyada binlerce takipçisiyle bir fenomen bile diyebiliriz. İşte başta Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal olmak üzere ünlülerin anneleri.

16.01.2021 09:51 - Son Güncelleme: 16.01.2021 09:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





