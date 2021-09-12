Sinem Kobal'ın annelik kuralları! Kızını gözlerden uzak büyüten Sinem Kobal'a Kenan İmirzalıoğlu'nun ailesi en büyük destekçisi...
Sinem Kobal'ın annelik kuralları! Kızını gözlerden uzak büyüten Sinem Kobal'a eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun ailesi en büyük destekçisi... 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren ve Ekim 2020'de kızı Lalin'i dünyaya getiren Sinem Kobal'ın tüm hayatı değişti. Hamilelik döneminde ortada görünmeyen oyuncu, doğum sonrası bu düzenini devam ettirdi. Kobal, kızının her anına tanık olabilmek için gelen tekliflere mesafeli yaklaşıyor.
12.09.2021 09:53
- Son Güncelleme: 12.09.2021 10:02
Sinem Kobal'ın annelik kuralları! Kızını gözlerden uzak büyüten Sinem Kobal'a Kenan İmirzalıoğlu'nun ailesi en büyük destekçisi...
İLK HEYECAN
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında evlenmişti. Çiftin mutluluğu geçen yıl dünyaya gelen kızları Lalin ile daha da perçinlendi.