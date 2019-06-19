Sinem Kobal’dan eşi Kenan İmirzalıoğlu’na 60 bin liralık hediye!

Sinem Kobal, bu kez kendisine sürekli jestler yapan eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun yüzünü güldürdü. Evliliği boyunca eşi İmirzalıoğlu'nun jestleriyle mest olan güzel oyuncu Sinem Kobal, 45. yaş günü kutlaması için Paris'e götürdüğü eşi Kenan İmirzalıoğlu'na Rolex saat hediye etti.

19.06.2019 17:52 - Son Güncelleme: 19.06.2019 17:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





