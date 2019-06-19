Sinem Kobal’dan eşi Kenan İmirzalıoğlu’na 60 bin liralık hediye!
Sinem Kobal, bu kez kendisine sürekli jestler yapan eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun yüzünü güldürdü. Evliliği boyunca eşi İmirzalıoğlu'nun jestleriyle mest olan güzel oyuncu Sinem Kobal, 45. yaş günü kutlaması için Paris'e götürdüğü eşi Kenan İmirzalıoğlu'na Rolex saat hediye etti.
19.06.2019 17:52
- Son Güncelleme: 19.06.2019 17:52
'Ben şanslı bir kadınım. Kenan, özel günleri unutmaz' diyen Sinem Kobal, eşi Kenan İmrizalıoğlu'nun doğum gününü es geçmedi.
Evliliği boyunca eşi İmirzalıoğlu'nun jestleriyle mest olan oyuncu Kobal, eşinin 45. yaşında romantik bir gezi düzenledi.
Geçen ay evliliklerinin 3. yılını Cunda'da kutlayan güzel oyuncu, İmirzalıoğlu'nu doğum gününde âşıklar şehri Paris'e uçurdu.
Deniz tatili sonrası baş başa Fransa'ya romantik bir seyahat düzenleyen İmirzalıoğlu çifti, 1 hafta ülkede kalarak şehrin keyfini çıkardı.
Doğum günü sonrası ülkeden ayrılan ikiliden Kobal, eşinin yeni yaş hediyesi için de kesenin ağzını açtı.