Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk açıklama Sinem Kobal'dan geldi

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın boşanma haberleri geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sokak arasında keyifsiz bir şekilde tek başına yürürken görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu, SinemKobal'la boşanacakları yönünde çıkan haberlere, "Arkadaşlar sokak ortasında olmaz, lütfen müsaade edin" diyerek kafaları karıştırmıştı. Peki Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İşte Sinem Kobal'dan gelen açıklama...

17 Aralık 2018 Pazartesi, 11:04:34 Güncelleme: 11:06:29
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk açıklama Sinem Kobal'dan geldi

SİNEM KOBAL'DAN BOŞANMA DEDİKODUSUNA YANIT GELDİ

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu ile boşanacakları yönünde çıkan haberleri sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk açıklama Sinem Kobal'dan geldi

Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile boşanacağı iddia edilen Sinem Kobal'dan dedikodulara jet hızıyla yanıt geldi.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk açıklama Sinem Kobal'dan geldi

Sinem Kobal, önceki gün bir firmadan gelen 'Sinem İmirzalıoğlu' yazılı kartı Instagram'da paylaştı.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk açıklama Sinem Kobal'dan geldi

İki buçuk yıldır kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan 31 yaşındaki Sinem Kobal, bu paylaşımıyla da "Evliliğimizde her şey yolunda" mesajı verdi.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk açıklama Sinem Kobal'dan geldi
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