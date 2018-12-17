Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk açıklama Sinem Kobal'dan geldi
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın boşanma haberleri geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sokak arasında keyifsiz bir şekilde tek başına yürürken görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu, SinemKobal'la boşanacakları yönünde çıkan haberlere, "Arkadaşlar sokak ortasında olmaz, lütfen müsaade edin" diyerek kafaları karıştırmıştı. Peki Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İşte Sinem Kobal'dan gelen açıklama...
17 Aralık 2018 Pazartesi, 11:04:34 Güncelleme: 11:06:29
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