Mehmet Ali Erbil'in hastalığı Kaçış Sendromu bulaşıcı mıdır? Kaçış Sendorumu hastalığının belirtileri nelerdir?

Mehmet Ali Erbil'in yakalandığı Kaçış Sendromu hastalığı son günlerde en çok araştırılan konular arasında. Eskiden nadir rastlanan Kaçış Sendromu hastalığı son yılarda artmaya başladı. Peki, Kaçış Sendromu hastalığı nedir? Kaçış Sendromu bulaşıcı mıdır? İşte 1960 yılında Clarkson tarafından ilk kez teşhis edilen ve Mehmet Ali Erbil'in de yakalandığı Kaçış Sendromu hastalığı hakkında bilgiler...

16 Aralık 2018 Pazar, 18:18:01 Güncelleme: 18:23:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





