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Soner Sarıkabadayı'nın eşi doğum yaptı! Kolombiyalı güzel Camelo Lopez ile Soner Sarıkabadayı'nın oğlunun ismi...

Soner Sarıkabadayı, geçtiğimiz günlerde şarkısının klibinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Kolombiyalı Camelo Lopez ile evlendi. 8.5 aylık hamile sevgilisi Camelo Lopez ile 4 gün önce nikah masasına oturan Sarıkabadayı baba oldu. Ünlü şarkıcı, hastane odasında eşinin elini tutarken çekilen bir fotoğrafı Instagram'da "Canım oğlum hayatımıza hoş geldin" notuyla paylaştı. Kolombiyalı güzel Camelo Lopez ile Soner Sarıkabadayı oğlunun ismi bakın ne oldu...

08.10.2020 09:27 - Son Güncelleme: 08.10.2020 09:43
Soner Sarıkabadayı'nın eşi doğum yaptı! Kolombiyalı güzel Camelo Lopez ile Soner Sarıkabadayı'nın oğlunun ismi...

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 8.5 aylık hamile sevgilisi Camelo Lopez ile dört gün nikah masasına oturdu. Zekeriyaköy'deki villasında 10 kişinin katıldığı sade bir törenle evlenen Soner Sarıkabadayı baba oldu. Ünlü şarkıcı, hastane odasında eşinin elini tutarken çekilen bir fotoğrafı Instagram'da "Canım oğlum hayatımıza hoşgeldin" notuyla paylaştı.

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Soner Sarıkabadayı'nın eşi doğum yaptı! Kolombiyalı güzel Camelo Lopez ile Soner Sarıkabadayı'nın oğlunun ismi...

41 yaşındaki Sarıkabadayı'nın paylaşımına kısa sürede beğeni ve 'Maşallah' yorumu geldi. Bebeğe Hasan Matias adı verildi.

Soner Sarıkabadayı'nın eşi doğum yaptı! Kolombiyalı güzel Camelo Lopez ile Soner Sarıkabadayı'nın oğlunun ismi...

Öte yandan geçtiğimiz aylarda doğumun nerede olacağı ve bebeklerinin adı ile ilgili konuşan şarkıcı, "Babamın adını koyduğum oğlum Hasan, Türk topraklarında, Türk nüfusuna kayıtlı olarak dünyaya gelecek. Eşimin isteği ile Hasan'la birlikte Matias ismini de koyacağız. Zaten kısa bir soyadım vardı. Şimdi Hasan Matias Sarıkabadayı olarak çok kısa bir isimle dünyaya gelecek" demişti.

Soner Sarıkabadayı'nın eşi doğum yaptı! Kolombiyalı güzel Camelo Lopez ile Soner Sarıkabadayı'nın oğlunun ismi...

2015 Miss Kolombiya güzeli Camelo Lopez, Sarıkabadayı'nın 'Tarifi Zor' adlı şarkısının klibinde rol almıştı. Çiftin aşkları da burada başlamıştı.

Soner Sarıkabadayı'nın eşi doğum yaptı! Kolombiyalı güzel Camelo Lopez ile Soner Sarıkabadayı'nın oğlunun ismi...

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