Soner Sarıkabadayı'nın eşi doğum yaptı! Kolombiyalı güzel Camelo Lopez ile Soner Sarıkabadayı'nın oğlunun ismi...
Soner Sarıkabadayı, geçtiğimiz günlerde şarkısının klibinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Kolombiyalı Camelo Lopez ile evlendi. 8.5 aylık hamile sevgilisi Camelo Lopez ile 4 gün önce nikah masasına oturan Sarıkabadayı baba oldu. Ünlü şarkıcı, hastane odasında eşinin elini tutarken çekilen bir fotoğrafı Instagram'da "Canım oğlum hayatımıza hoş geldin" notuyla paylaştı. Kolombiyalı güzel Camelo Lopez ile Soner Sarıkabadayı oğlunun ismi bakın ne oldu...
Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 8.5 aylık hamile sevgilisi Camelo Lopez ile dört gün nikah masasına oturdu. Zekeriyaköy'deki villasında 10 kişinin katıldığı sade bir törenle evlenen Soner Sarıkabadayı baba oldu. Ünlü şarkıcı, hastane odasında eşinin elini tutarken çekilen bir fotoğrafı Instagram'da "Canım oğlum hayatımıza hoşgeldin" notuyla paylaştı.
Öte yandan geçtiğimiz aylarda doğumun nerede olacağı ve bebeklerinin adı ile ilgili konuşan şarkıcı, "Babamın adını koyduğum oğlum Hasan, Türk topraklarında, Türk nüfusuna kayıtlı olarak dünyaya gelecek. Eşimin isteği ile Hasan'la birlikte Matias ismini de koyacağız. Zaten kısa bir soyadım vardı. Şimdi Hasan Matias Sarıkabadayı olarak çok kısa bir isimle dünyaya gelecek" demişti.