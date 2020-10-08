Soner Sarıkabadayı'nın eşi doğum yaptı! Kolombiyalı güzel Camelo Lopez ile Soner Sarıkabadayı'nın oğlunun ismi...

Öte yandan geçtiğimiz aylarda doğumun nerede olacağı ve bebeklerinin adı ile ilgili konuşan şarkıcı, "Babamın adını koyduğum oğlum Hasan, Türk topraklarında, Türk nüfusuna kayıtlı olarak dünyaya gelecek. Eşimin isteği ile Hasan'la birlikte Matias ismini de koyacağız. Zaten kısa bir soyadım vardı. Şimdi Hasan Matias Sarıkabadayı olarak çok kısa bir isimle dünyaya gelecek" demişti.