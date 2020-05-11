Sinan Özen ve Burcu Kartal'ın ikizleri oldu! Baba olan Sinan Özen kaç yaşında?
Sinan Özen ikiz babası oldu! 2016 yılında Almanya'da tanıştığı kendisinden 26 yaş küçük hayranı Burcu Kartal ile evlenen Özen, "Çok mutluyuz ama kızımız Neva'nın sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz. Bütün sevenlerimden kızım Neva için dua istiyorum. Allah ona sağlık versin, bize, kardeşine kavuştursun. Bu zor günlerde tek isteğimiz bu" dedi. Oğluna Sanberk kızına da Neva ismini veren çift, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince çok üzüldü. Minik Neva iki ameliyat geçirirken Sanberk ise sağlıklı büyümeye devam ediyor. Fantezi müziğinin sevilen ismi Sinan Özen kaç yaşında?
11.05.2020 10:06
- Son Güncelleme: 11.05.2020 10:14
2016 yılında Almanya'da tanıştığı kendisinden 26 yaş küçük hayranı Burcu Kartal ile evlenen Sinan Özen, ikiz babası oldu. Bir kız bir erkek bebeği olan Sinan Özen'in eşi Burcu Kartal, doğumu şubat ayı sonunda yaptı. sanatçının bu mutluluğu kızı Neva'nın rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü. Peki, Sinan Özen kaç yaşında?
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