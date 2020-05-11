Sinan Özen ve Burcu Kartal'ın ikizleri oldu! Baba olan Sinan Özen kaç yaşında?

2016 yılında Almanya'da tanıştığı kendisinden 26 yaş küçük hayranı Burcu Kartal ile evlenen Sinan Özen, ikiz babası oldu. Bir kız bir erkek bebeği olan Sinan Özen'in eşi Burcu Kartal, doğumu şubat ayı sonunda yaptı. sanatçının bu mutluluğu kızı Neva'nın rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü. Peki, Sinan Özen kaç yaşında?