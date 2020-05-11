Haberler Galeri Magazin Aslı Enver'in ailesi devreye girmişti! İfşa mesajlarının ardından Kerem Tunçeri'den Aslı Enver'e şok hamle!

Aslı Enver'in ailesi devreye girmişti! İfşa mesajlarının ardından Kerem Tunçeri'den Aslı Enver'e şok hamle!

Kerem Tunçeri - Aslı Enver aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüş ancak ikilinin birlikteliği Kerem Tunçeri'nin Instagram'dan yazdığı mesajların ifşa olması ile son bulmuştu. Murat Boz ile uzun bir ilişkiden çıktıktan sonra hayatına giren kişi ile ciddi bir yola girmek istediği bilinen Aslı Enver, önceki gün 36. yaş gününü kutladı. Corona virüs nedeni ile yakın arkadaşı ve kardeşi ile doğum gününü evde kutlayan Aslı Enver'e Kerem Tunçeri'den şoke eden bir hamle geldi. İşte Aslı - Kerem ilişkisinde son durum!

11.05.2020 10:48 - Son Güncelleme: 11.05.2020 10:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





