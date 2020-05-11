RAMAZAN İMSAKİYE
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Aslı Enver'in ailesi devreye girmişti! İfşa mesajlarının ardından Kerem Tunçeri'den Aslı Enver'e şok hamle!

Kerem Tunçeri - Aslı Enver aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüş ancak ikilinin birlikteliği Kerem Tunçeri'nin Instagram'dan yazdığı mesajların ifşa olması ile son bulmuştu. Murat Boz ile uzun bir ilişkiden çıktıktan sonra hayatına giren kişi ile ciddi bir yola girmek istediği bilinen Aslı Enver, önceki gün 36. yaş gününü kutladı. Corona virüs nedeni ile yakın arkadaşı ve kardeşi ile doğum gününü evde kutlayan Aslı Enver'e Kerem Tunçeri'den şoke eden bir hamle geldi. İşte Aslı - Kerem ilişkisinde son durum!

11.05.2020 10:48 - Son Güncelleme: 11.05.2020 10:48
Aslı Enver'in ailesi devreye girmişti! İfşa mesajlarının ardından Kerem Tunçeri'den Aslı Enver'e şok hamle!

Kerem Tunçeri ile Aslı Enver aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüş, ortaya çıkan mesajlarla ise ortalık iyice karışmıştı. Murat Boz ile ayrıldıktan sonra aradığı aşkı Kerem Tunçeri'de bulduğu iddia edilen Aslı Enver, hayatının şokunu yaşamış ve ilişkisini sonlandırmıştı.

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Aslı Enver'in ailesi devreye girmişti! İfşa mesajlarının ardından Kerem Tunçeri'den Aslı Enver'e şok hamle!

Babil dizisinin ünlü oyuncu Aslı Enver 36 yaşına girdi. Enver, corona virüs salgını karantinasında doğum gününü az sayıda yakınıyla kutladı.

Aslı Enver'in ailesi devreye girmişti! İfşa mesajlarının ardından Kerem Tunçeri'den Aslı Enver'e şok hamle!

Doğum günü fotoğrafıyla sosyal medya paylaşımı yapan Enver, "Sevildiğini hissetmek için büyük kutlamalara gerek yokmuş. Bu sene de böyle oldu. Tuttum dileğimi ama sadece kendim için değil, herkes için tuttum! Yanımda çekirdek grup, sırtımda hepinizin elini hissettim, teşekkür ve bin şükür günümüze" mesajını yazdı.

Aslı Enver'in ailesi devreye girmişti! İfşa mesajlarının ardından Kerem Tunçeri'den Aslı Enver'e şok hamle!

Güzel oyuncu Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'nin ilişkisi, başlamadan bitmişti. Dün 36 yaşına basan Enver, bir süredir görüştüğü eski basketbolcunun çapkınlık mesajları ortaya çıkınca Tunçeri'yle tüm bağını kopardı. Hatta iddialara göre Aslı Enver, eski basketbolcuyu telefonundan bile engelledi.

Aslı Enver'in ailesi devreye girmişti! İfşa mesajlarının ardından Kerem Tunçeri'den Aslı Enver'e şok hamle!

ÇAPKINLIĞI GÖZÜNÜ KORKUTTU
Ancak güzel oyuncunun kalbini kazanma konusunda ısrarlı olan Kerem Tunçeri bir türlü pes etmedi ve dün yaş günü olan Aslı Enver'e çiçek gönderdi. Dedikoduya göre güzel oyuncu, adeta "Aşka geçit yok" dercesine eski basketbolcunun yaptığı jesti reddedip kendisine gönderdiği çiçekleri kabul etmedi. Böylece Tunçeri'nin de tüm barışma umutları tükendi…

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