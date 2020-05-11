Aslı Enver'in ailesi devreye girmişti! İfşa mesajlarının ardından Kerem Tunçeri'den Aslı Enver'e şok hamle!
Kerem Tunçeri - Aslı Enver aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüş ancak ikilinin birlikteliği Kerem Tunçeri'nin Instagram'dan yazdığı mesajların ifşa olması ile son bulmuştu. Murat Boz ile uzun bir ilişkiden çıktıktan sonra hayatına giren kişi ile ciddi bir yola girmek istediği bilinen Aslı Enver, önceki gün 36. yaş gününü kutladı. Corona virüs nedeni ile yakın arkadaşı ve kardeşi ile doğum gününü evde kutlayan Aslı Enver'e Kerem Tunçeri'den şoke eden bir hamle geldi. İşte Aslı - Kerem ilişkisinde son durum!
Doğum günü fotoğrafıyla sosyal medya paylaşımı yapan Enver, "Sevildiğini hissetmek için büyük kutlamalara gerek yokmuş. Bu sene de böyle oldu. Tuttum dileğimi ama sadece kendim için değil, herkes için tuttum! Yanımda çekirdek grup, sırtımda hepinizin elini hissettim, teşekkür ve bin şükür günümüze" mesajını yazdı.
ÇAPKINLIĞI GÖZÜNÜ KORKUTTU
Ancak güzel oyuncunun kalbini kazanma konusunda ısrarlı olan Kerem Tunçeri bir türlü pes etmedi ve dün yaş günü olan Aslı Enver'e çiçek gönderdi. Dedikoduya göre güzel oyuncu, adeta "Aşka geçit yok" dercesine eski basketbolcunun yaptığı jesti reddedip kendisine gönderdiği çiçekleri kabul etmedi. Böylece Tunçeri'nin de tüm barışma umutları tükendi…